Video / Stanivuković zadržan na hrvatskoj granici: Izdvojili ga u posebnu prostoriju

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke objavio je danas na društvenim mrežama da je ponovo zadržan na hrvatskoj granici.

Sve se dešavalo na graničnom prijelazu Gradina.

Bez objašnjenja

Stanivuković se tu nalazio duže od sat vremena, izdvojen u zasebnoj prostoriji.

- Pripadnici Granične policije Hrvatske zatvorili su nas u izdvojen prostor na graničnom prelazu, bez objašnjenja zbog čega sam ovaj put isključen iz saobraćaja - kazao je Stanivuković za BN uz napomenu da su službenici rigorozniji nego prošli put.

Predsjednik PSS je rekao da je izvršen pretres njegovog automobila i pratnje, uz pse tragače.

- Dobrodošli u Hrvatsku - opet pritvor, opet potraga koja počinje ličiti na mučenje. Ovaj put sa odvođenjem u garažu i pasa njuškanjem, sa porukom da se presele kako ne bi uznemiravali pse dok rade posao. Moja poruka je da građani Hrvatske neće doživjeti ovakve scene ni u Banjoj Luci, niti bilo gdje drugdje u Republici Srpskoj. Ovdje ih nitko ne tretira kao problem - napisao je Stanivuković na društvenim mrežama.

Poruka vlastima u Hrvatskoj

- Želim poručiti vlastima u Hrvatskoj da me ovakvim stavom neće uspjeti udaljiti od najpristojnije Hrvatske. Ostajem dosljedan na putu međusobnog uvažavanja i unapređenja odnosa između naših naroda - naglasio je on.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković je i 10. februara je zadržan na graničnom prelazu Gradiška prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Stanivukovića i njegovu pratnju tada je dočekalo je više policijskih službenika, koji su izvršili detaljan pretres njega, saradnika, kao i vozila i ličnih stvari.

Tom prilikom mu je izrečena i novčana kazna u iznosu od 700 eura, zbog, kako je tada naveo naš izvor, narušavanja javnog reda i mira.