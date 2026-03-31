Nedeljko Elek poručio: "Ni jedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju BiH"

SNSD-ov predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio stav da “nijedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine”.
U kratkoj, ali oštroj poruci, Elek je napisao:
“Ni jedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju BiH. Tačka!”
Objava se brzo proširila platformom X (bivši Twitter), prikupivši hiljade pregleda, ali i stotine komentara, lajkova i dijeljenja. Reakcije su bile podijeljene – dok su jedni podržavali njegov stav, drugi su ga žestoko kritikovali, smatrajući ga dodatnim produbljivanjem podjela u društvu.