Nedeljko Elek poručio: "Ni jedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju BiH"

SNSD-ov predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio stav da “nijedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine”.

U kratkoj, ali oštroj poruci, Elek je napisao: