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SRAMOTNO

Nedeljko Elek poručio: "Ni jedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju BiH"

Objava se brzo proširila platformom X (bivši Twitter)

MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

D. H.

31.3.2026

SNSD-ov predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio stav da “nijedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine”.

U kratkoj, ali oštroj poruci, Elek je napisao:

“Ni jedan Srbin ne treba da navija za reprezentaciju BiH. Tačka!”


Objava se brzo proširila platformom X (bivši Twitter), prikupivši hiljade pregleda, ali i stotine komentara, lajkova i dijeljenja. Reakcije su bile podijeljene – dok su jedni podržavali njegov stav, drugi su ga žestoko kritikovali, smatrajući ga dodatnim produbljivanjem podjela u društvu.

# REPUBLIKA SRPSKA
# NEDELJKO ELEK
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