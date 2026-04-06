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PERIOD OD 90 DANA

Ana Trišić-Babić na čelu nove kancelarije za međunarodnu saradnju RS

Zadatak joj jačanje pozicije entiteta na međunarodnoj sceni

Ana Trišić-Babić. Euronews BiH

B. A.

6.4.2026

Vlada Republike Srpske osnovala je Kancelariju za međunarodnu saradnju, a za vršiteljicu dužnosti predsjednika imenovana je Ana Trišić-Babić.

Odluka o njenom imenovanju na period od 90 dana objavljena je u Službenom glasniku RS. Kancelarija je formirana 5. marta, dok je imenovanje potvrđeno na sjednici Vlade 27. marta.

Kako su naveli iz Vlade RS, cilj ove institucije je unapređenje saradnje Republike Srpske sa državama, regijama i međunarodnim organizacijama, uz zaštitu političkih, ekonomskih i kulturnih interesa entiteta.

Predviđeno je da Kancelarija izrađuje dugoročne strategije za jačanje međunarodnog položaja, prati globalne trendove te priprema planove usklađene s ekonomskim razvojem. Također će učestvovati u organizaciji susreta sa stranim zvaničnicima, kao i na međunarodnim konferencijama i skupovima.

Ova funkcija se uklapa u dosadašnje iskustvo Trišić-Babić, koja je diplomirala međunarodne odnose, a ranije je obavljala dužnost zamjenice ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Tokom karijere radila je i u USAID na razvoju nevladinog sektora, te kao politički savjetnik u OHR-u u vrijeme Karlosa Vestendorpa (Carlos Westendorp).

U fokusu javnosti nedavno se našla nakon što je imenovana za vršiteljicu dužnosti predsjednika RS-a, poslije oduzimanja mandata Milorada Dodika usljed pravosnažne presude Suda BiH. U tom trenutku ocijenjena je kao prihvatljivo rješenje u kontekstu odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i smirivanja političkih tenzija.

# RS
# ANA TRIŠIĆ-BABIĆ
# VLADA RS-A
# SLUŽBENI GLASNIK RS-A
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