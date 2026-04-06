MUP RS-a zatvara puteve zbog dolaska Trampa Džuniora

MUP Republike Srpske sutra uvodi privremenu obustavu saobraćaja zbog dolaska Donalda Trampa (Trump) Džuniora u Banja Luku. Zabrana se odnosi na sva vozila teža od 7,5 tona, osim javnih i komunalnih službi te vozila angažiranih na osiguranju delegacije.

Mjere će važiti 7. aprila od 10 do 24 sata, i obuhvataju sljedeće dionice:

Magistralni put M-I 101: Mahovljani – Aleksandrovac (naplatne rampe) i Klasnice 2 – Banja Luka (PRSMV)

Magistralni put Gradiška – Banja Luka (Jakupovci)

Sve ulice na teritoriji Banje Luke

Lokalni put Krneta – Bakinci, općina Laktaši.

Uz zabranu saobraćaja, na snazi je i privremena zabrana transporta eksplozivnih materijala, oružja i vojne opreme na istim dionicama.

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir naglasio je da policija preduzima sve mjere bezbjednosti u skladu sa standardima za dolazak VIP ličnosti, kako bi svi građani i delegacija bili sigurni.