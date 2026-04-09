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VESELO MU JE

Svijet u glavi Vukana: Tvrdi da "Avaz" radi za Dodika, tako što od nas tekstove naručuju Stanivuković i Trivić

Nakon što ga je pogodila analiza o realnim šansama opozicije, Nebojša Vukanović dane provodi razvijajući teorije zavjere u kojima su svi protiv njega

Vukanović se s feson u ruci izruguje Bošnjacima u NSRS. BN TV

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

9.4.2026

Nebojša Vukanović posljednjih dana, čini se, ne spava od Avaza. Jedan hladni, analitični tekst koji govori o šansama opozicije u RS na narednim izborima toliko je pogodio krhki ego Vukanovića da danima ne prestaje pisati švrljotine, razvijati teorije zavjere i tragati za motivima zašto u svojoj analizi nisam napisao da je Vukan najbolji, najljepši, najkompetentniji kandidat opozicije za Predsjedništvo BiH na koje toliko kidiše. Da stvar bude gora, u tom tekstu Vukanoviću jedva da su posvećene jedna-dvije rečenice, naravno, u skladu s političkom relevantnošću.

No, čak i ako bismo ostavili po strani da je Vukanović zapravo bivši novinar ograničenog talenta, koji je nedostatak uspjeha u profesiji zamijenio mnogo ugodnijim budžetskim političkim hljebom na kojem pažnju uglavnom privlači cirkusiranjem i skandalima, što teško da ga čini kvalifikovanim čovjekom za najviše državničke funkcije, ostaje bazični problem koji Vukanović ima ne s Avazom, nego s vlastitim brojkama.

Razlog zašto smo naveli da bi Stanivuković i Trivić bili najbolji kandidati za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH nisu posebne simpatije prema njima lično, nego relativno lako dokaziva činjenica da su trenutno vjerovatno dva najpopularnija lica opozicije. Stanivuković je dva puta dobio izbore u Banjoj Luci i razbio SNSD tamo gdje su mislili da su vječni. Trivić je izbore za predsjednika RS izgubila za nekoliko procenata, uz ozbiljne repove i sumnje u stvarne rezultate koje ni danas nisu do kraja razjašnjene. To su ljudi koji, sviđalo se to nekome ili ne, imaju političku težinu. SDS, koji je pojedinačno i dalje najveća opoziciona stranka, ruku na srce, danas nema toliko reprezentativnog kandidata, što je pokazao i rezultat Šarovića u utrci za Predsjedništvo na prošlim izborima, daleko lošiji od onog Jelene Trivić.

Kako nam, s druge strane, stoji Nebojša Vukanović? Njegova „Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića“ na posljednjim općim izborima za NSRS osvojila je svega 4,93% glasova. Na lokalnim izborima taj trend je bio još i gori. U većini evropskih demokratija, gdje je cenzus postavljen na 5%, ova stranka s ovim rezultatom ne bi postala ni parlamentarna.

S tim u vezi, jednostavno pitanje na koje Vukanović treba da odgovori je – na osnovu kojih brojki, kriterija, podataka, zdravog razuma ili čega već on misli da treba da bude podržan od opozicije kao zajednički kandidat? I zašto misli da bi cijela opozicija u RS trebala biti žrtva njegovih Dunning–Krugerovskih ambicija?


Vukanove vesele teorije. Screenshot

Naravno, Vukanović je u svojoj narcisoidnosti toliko zaslijepljen da ne može činjenicama pogledati u oči, pa tradicionalno pribjegava teorijama zavjere kojima je oduvijek sklon (inače, vrlo efikasan alat za kojim posežu ljudi ograničenog znanja da sebi objasne stvari koje ne razumiju).

Razvio je Nebojša Vukanović u svojoj glavi cijeli politički triler – samo bez radnje, dokaza i minimuma logike. U njegovoj verziji stvarnosti, Dnevni avaz je praktično PR služba Milorada Dodika, Fahrudin Radončić i Bakir Izetbegović su u nekom novom zagrljaju s Dodikom i Čovićem, a cijeli region – od Aleksandra Vučića do Andreja Plenkovića – igra unaprijed dogovorenu utakmicu, a sve kako bi se politički osujetio veliki i bitni Nebojša.

Dokaz za ove tvrdnje? Avaz prati Dodika. Strašno. Skandal. Možete misliti. Čak smo objavili i sliku Donalda Trumpa Jr. s njegovog imanja (koju smo, usput, preuzeli). Medij prati političara koji je jedan od najmoćnijih ljudi u zemlji. I prati dolazak sina vodeće sile svijeta u našu zemlju. Postoji li bolji dokaz da radimo za Dodika? I još veći šok – prati dolazak sina bivšeg američkog predsjednika.

Drugi nivo Vukanove konstrukcije je još bolji. Avaz prati Dodika i radi za njega, a to je zato što su se pomirili Izetbegović i Radončić, pa su zato Jelena Trivić i Draško Stanivuković naručili tekst u kojem ćemo napisati da Vukanović nije najbolji kandidat opozicije.

Znam, zvuči potpuno nebulozno i nadasve glupo, no očito ne i ako je to logika koja boravi u glavi Nebojše Vukanovića.

I tu dolazimo do suštine: ovo nije priča o Avazu, Dodiku, Stanivukoviću, Trivić, niti bilo kakvoj “operaciji”. Ovo je priča o političaru koji ne može da podnese činjenicu da nije centralna figura – pa onda pravi scenarij u kojem mora biti. A to je, bojimo se, više slučaj za psihologe nego za ozbiljne političke analize.

P. S. Dunning-Krugerov efekt je kognitivna pristranost u kojoj ljudi s ograničenom kompetencijom u određenom području precjenjuju svoje sposobnosti.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# DNEVNI AVAZ
# AVAZ
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