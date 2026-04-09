Svijet u glavi Vukana: Tvrdi da "Avaz" radi za Dodika, tako što od nas tekstove naručuju Stanivuković i Trivić

Nebojša Vukanović posljednjih dana, čini se, ne spava od Avaza. Jedan hladni, analitični tekst koji govori o šansama opozicije u RS na narednim izborima toliko je pogodio krhki ego Vukanovića da danima ne prestaje pisati švrljotine, razvijati teorije zavjere i tragati za motivima zašto u svojoj analizi nisam napisao da je Vukan najbolji, najljepši, najkompetentniji kandidat opozicije za Predsjedništvo BiH na koje toliko kidiše. Da stvar bude gora, u tom tekstu Vukanoviću jedva da su posvećene jedna-dvije rečenice, naravno, u skladu s političkom relevantnošću.

No, čak i ako bismo ostavili po strani da je Vukanović zapravo bivši novinar ograničenog talenta, koji je nedostatak uspjeha u profesiji zamijenio mnogo ugodnijim budžetskim političkim hljebom na kojem pažnju uglavnom privlači cirkusiranjem i skandalima, što teško da ga čini kvalifikovanim čovjekom za najviše državničke funkcije, ostaje bazični problem koji Vukanović ima ne s Avazom, nego s vlastitim brojkama.

Razlog zašto smo naveli da bi Stanivuković i Trivić bili najbolji kandidati za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH nisu posebne simpatije prema njima lično, nego relativno lako dokaziva činjenica da su trenutno vjerovatno dva najpopularnija lica opozicije. Stanivuković je dva puta dobio izbore u Banjoj Luci i razbio SNSD tamo gdje su mislili da su vječni. Trivić je izbore za predsjednika RS izgubila za nekoliko procenata, uz ozbiljne repove i sumnje u stvarne rezultate koje ni danas nisu do kraja razjašnjene. To su ljudi koji, sviđalo se to nekome ili ne, imaju političku težinu. SDS, koji je pojedinačno i dalje najveća opoziciona stranka, ruku na srce, danas nema toliko reprezentativnog kandidata, što je pokazao i rezultat Šarovića u utrci za Predsjedništvo na prošlim izborima, daleko lošiji od onog Jelene Trivić.

Kako nam, s druge strane, stoji Nebojša Vukanović? Njegova „Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića“ na posljednjim općim izborima za NSRS osvojila je svega 4,93% glasova. Na lokalnim izborima taj trend je bio još i gori. U većini evropskih demokratija, gdje je cenzus postavljen na 5%, ova stranka s ovim rezultatom ne bi postala ni parlamentarna.

S tim u vezi, jednostavno pitanje na koje Vukanović treba da odgovori je – na osnovu kojih brojki, kriterija, podataka, zdravog razuma ili čega već on misli da treba da bude podržan od opozicije kao zajednički kandidat? I zašto misli da bi cijela opozicija u RS trebala biti žrtva njegovih Dunning–Krugerovskih ambicija?



