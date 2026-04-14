Od sutra niže cijene goriva u RS-u: Popust samo za vozače s entitetskim dokumentima

Građani i privrednici u Republici Srpskoj od sutra će moći točiti gorivo po cijeni nižoj za 10 feninga po litru, nakon što počinje primjena odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata.

Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac izjavio je da će mjera važiti mjesec dana, odnosno do 16. maja, te da se njome Vlada odriče dijela prihoda od akciza kako bi ublažila ekonomske pritiske.

Kako je pojasnio, pravo na nižu cijenu imat će punoljetni građani s ličnim dokumentima izdanim u RS-u i vozilima s domaćim registarskim oznakama.

Odluka je uspostavljena kroz saradnju s 11 distributera naftnih derivata, koji imaju ukupno 123 prodajna mjesta širom entiteta, čime je pokrivena cijela teritorija RS-a.

Ministar je naveo da su prije početka primjene provedene tehničke i administrativne pripreme, uključujući povezivanje sistema benzinskih pumpi s nadležnim institucijama, uz napomenu da su na početku mogući manji zastoji.

Procjenjuje se da bi vrijednost ove mjere na mjesečnom nivou mogla iznositi između 5 i 5,5 miliona KM, a posebno bi trebala koristiti poljoprivrednicima i transportnim firmama koje troše velike količine goriva.

Nakon isteka roka primjene, nadležni će analizirati efekte i odlučiti o eventualnim daljim koracima.