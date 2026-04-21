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KRIZA SISTEMA

Kresojević optužio vlast: Penzioneri u RS nezakonito plaćaju doprinose za zdravstvo

Tvrdi da se krši Ustav RS i najavljuje inicijativu za ukidanje nameta koji dodatno opterećuju najstarije građane

Kresojević optužio vlast: Penzioneri u RS nezakonito plaćaju doprinose za zdravstvo. Avaz

I. Š.

21.4.2026

Narodni poslanik PDP-a i član PSS-a, Bojan Kresojević, uputio je oštre kritike vlastima u Republici Srpskoj, postavljajući pitanje zašto penzioneri, kako tvrdi, neustavno plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje.

- Da li je pošteno da penzioner sa srazmjernom penzijom plaća doprinose po stopi od 10,2 posto, isto kao i milijarder? Da bi zakrpila budžetske rupe, vlast ne štedi ni penzionere - rekao je Kresojević.

Dodao je da je vlast, umjesto da oslobodi penzionere ovih davanja, pojedinim kategorijama čak povećala doprinose.

Kresojević je pozvao predsjednika Vlade Republike Srpske da se pozove na Ustav, konkretno član 37. stav 3, koji predviđa da djeca, trudnice i starije osobe imaju pravo na liječenje iz budžeta.

Na kraju je najavio da će uputiti inicijativu Vladi RS i Fondu zdravstvenog osiguranja kako bi se, kako kaže, hitno ukinule ove obaveze.

- Potrebno je odmah odustati od neustavnog siromašenja penzionera - poručio je Kresojević.

# PENZIONERI
# RS
# BIH
# BOJAN KRESOJEVIĆ
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