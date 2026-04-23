Dodik objasnio zbog čega je upitna njegova posjeta Americi: Majka mi je u komi

U mojoj porodici se ovog trenutka dešava teška situacija, moja majka je hospitalizovana na Univerzitetskom kliničkom centru. U komi je. Ako ne preživi neću ni ići u SAD, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik novinarima.

Milorad Dodik je istakao da se radovao odlasku u SAD, gdje bi na univerzitetu u Čikagu trebalo da dobije priznanje, te da je navjerovatno da su predstavnici Bošnjaka tražili da im se zbog toga dozvoli protest ispred te ustanove.

– Osuđen sam za to što ne poštujem Kristijana Šmita, potomka fašista koji ovdje nameće svoju volju, a muslimani to podržavaju. Onda nam kažu `hoćemo da živimo s vama`. Hoće, ali pod njihovim uslovima, ali ja nisam za to da živimo pod njihovim uslovima – istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da sve što radi radi da bi Republika Srpska sama odlučivala o sebi.

- Uvjeren sam u Republiku Srpsku, jer je to za nas jedini okvir u kojem ima slobode. Ako nestane Republike Srpske ili ako njene nadležnosti budu bitno smanjene neće ni biti Srba na ovim prostorima i to je meni jasno – rekao je Dodik.

Dodik je dodao da bi volio da ode u Čikago, te da bi onima koje protestvuju zbog njegove posjete prvo pokazao tri prsta.