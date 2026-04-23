Crnatka orhabrila anketa, zastupnik tvrdi: "450.000 ljudi želi promjene u RS!"

Ulazimo u finiš iscrpljujuće priče oko jedinstvenog kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske.

Ovo je na društvenim mrežama objavio šef kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak, navodeći da je velika anketa, provedena na uzorku od 450.000 ljudi, na prijevremenim izborima pokazala da je Republika Srpska podigla obje ruke za promjene.

– Zato dugujemo narodu kandidata koji simbolizuje novo lice Republike Srpske, nekoga kome se vjeruje da neće biti isti kao oni. Činjenica da ćemo do oktobra imati nove izborne tehnologije garantuje najpoštenije izbore do sada, veći entuzijazam birača i mađarski scenario u kojem će narod odlučiti da je kraj jedne teške i turobne ere vladanja, koja je trajala punih 20 godina – ističe Crnadak.

Mnogo je bilo kalkulacija i spinova, dodao je on, koji su, prije svega, reflektovali lične interese.

– Sada se dolazi do posljednje faze, u kojoj će svi pokazati svoje pravo lice i spremnost da se dođe do dogovora koji će nas okupiti oko ideje stvarnih, dubinskih promjena. Prijevremeni predsjednički izbori su pokazali da su oni koji su prognozirali debakl opozicionog kandidata promašili i da je RS spremna za promjene – naveo je Crnadak.

Zato smo, prema njegovim riječima, dužni da odgovorimo na vapaj našeg naroda da konačno demokratski donesemo promjene i uspostavimo vlast koja će promovisati poštenje, vratiti dostojanstvo i otvoriti vrata pravdi.

– Već godinama narod odavde bježi ne zbog malih plata i penzija, nego zato što nema pravde i zato što niko nije siguran u državi koju je potpuno zaposjela i uzurpirala mala grupa ljudi, okupljena oko vrha SNSD. Biometrijska kontrola identiteta birača i skeneri glasačkih listića, koji će biti uvedeni za oktobarske izbore, donose najpoštenije uslove do sada, što je potvrđeno grčevitom borbom režima protiv uvođenja novih tehnologija. Sada više niko nema nijedan argument da ne izađe na izbore, odgovornost je na narodu, koji treba da uzme stvar u svoje ruke, baš kao u Mađarskoj. Živjela RS – poručio je Crnadak.