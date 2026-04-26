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U LAKTAŠIMA

Posljednji ispraćaj Mire Dodik: Sahrani prisustvovali patrijarh Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Opijelo je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke

Sahrana Mire Dodik. Ringier

B. S.

26.4.2026

Sahrani je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić, ministri u Vladi Srpske, predstavnici koalicionih političkih partija.

Posljednjem ispraćaju prisustvovali su i predstavnici javnih preduzeća i institucija Srpske, predstavnici Republike Srpske u institucijama na nivou BiH, predstavnici gradova i opština Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rodbina, prijatelji porodice i brojni građani.

Saučešće Dodiku prethodnih dana uputili su brojni zvaničnici iz regiona i svijeta, među kojima ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sar, ambasador Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.

Telegrame saučešća uputili su i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Ivan Stoilković, general-potpukovnik američke vojske i predsjednik Instituta Gold za međunarodnu strategiju Majkl T. Flin (Michael T. Flin), srpski književnik Matija Bećković i mnogi drugi. 

# MILORAD DODIK
# PATRIJARH PORFIRIJE
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# MIRA DODIK
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