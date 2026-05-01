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PRVI ČOVJEK SDS-A

Blanuša odbacio pritiske i potvrdio kandidaturu za predsjednika RS

Poručio da odluka stranačkih organa ostaje na snazi i da nema povlačenja uprkos pritiscima

Blanuša odbacio pritiske i potvrdio kandidaturu SDS-a za predsjednika RS. Nikola Sekulić / Ringier

I. Š.

1.5.2026

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša poručio je da ostaje kandidat za predsjednika Republike Srpske, naglašavajući da poštuje odluke stranačkih organa i da od njih neće odstupiti.

– Kao predsjednik SDS-a imam obavezu da poštujem odluke organa stranke i to ću uvijek činiti – naveo je Blanuša.

Istakao je da je odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a da bude kandidat i dalje važeća, te da je Predsjedništvo stranke nije preispitivalo niti može staviti van snage.

Blanuša je poručio da je spreman na razgovor i dogovor s ostalim opozicionim strankama, ali je naglasio da neće pristati na pritiske niti da neko drugi odlučuje u njegovo ime.

Govoreći o odnosima unutar opozicije, naveo je da SDS ima snažan legitimitet, ističući da stranka ima najbolji izborni rezultat, najveći broj gradonačelnika i načelnika, kao i značajan broj poslanika.

Dodao je da je predloženi sporazum o saradnji opozicije okvirni dokument koji sadrži osnovne principe zajedničkog djelovanja, bez isticanja pojedinačnih imena.

– Mi uvažavamo druge opozicione stranke, ali tražimo da i one uvaže nas – poručio je.

Na kraju je naglasio da mu je cilj formiranje širokog opozicionog fronta koji će se suprotstaviti vlasti na predstojećim izborima.

– Zajedno do pobjede – zaključio je Blanuša.

# SDS
# RS
# BRANKO BLANUŠA
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