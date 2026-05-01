Blanuša odbacio pritiske i potvrdio kandidaturu za predsjednika RS

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša poručio je da ostaje kandidat za predsjednika Republike Srpske, naglašavajući da poštuje odluke stranačkih organa i da od njih neće odstupiti.
– Kao predsjednik SDS-a imam obavezu da poštujem odluke organa stranke i to ću uvijek činiti – naveo je Blanuša.
Istakao je da je odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a da bude kandidat i dalje važeća, te da je Predsjedništvo stranke nije preispitivalo niti može staviti van snage.
Blanuša je poručio da je spreman na razgovor i dogovor s ostalim opozicionim strankama, ali je naglasio da neće pristati na pritiske niti da neko drugi odlučuje u njegovo ime.
Govoreći o odnosima unutar opozicije, naveo je da SDS ima snažan legitimitet, ističući da stranka ima najbolji izborni rezultat, najveći broj gradonačelnika i načelnika, kao i značajan broj poslanika.
Dodao je da je predloženi sporazum o saradnji opozicije okvirni dokument koji sadrži osnovne principe zajedničkog djelovanja, bez isticanja pojedinačnih imena.
– Mi uvažavamo druge opozicione stranke, ali tražimo da i one uvaže nas – poručio je.
Na kraju je naglasio da mu je cilj formiranje širokog opozicionog fronta koji će se suprotstaviti vlasti na predstojećim izborima.
– Zajedno do pobjede – zaključio je Blanuša.