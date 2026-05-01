Blanuša odbacio pritiske i potvrdio kandidaturu za predsjednika RS

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša poručio je da ostaje kandidat za predsjednika Republike Srpske, naglašavajući da poštuje odluke stranačkih organa i da od njih neće odstupiti.

– Kao predsjednik SDS-a imam obavezu da poštujem odluke organa stranke i to ću uvijek činiti – naveo je Blanuša.

Istakao je da je odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a da bude kandidat i dalje važeća, te da je Predsjedništvo stranke nije preispitivalo niti može staviti van snage.