Crnadak najavio "totalni reset": Izbori u oktobru ključni za promjene u RS

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak poručio je da predstojeći izbori predstavljaju prekretnicu, naglašavajući da je potrebno izvršiti „totalni reset“ političkog sistema.

On je istakao da se u društvu moraju više vrednovati rad, znanje i obrazovanje, umjesto, kako navodi, sistema koji pogoduje poslušnosti i ličnim interesima.

– Potreban je prekid loših politika koje su dovele do odlaska velikog broja obrazovanih ljudi. Jedini ispravan odgovor jeste dogovor opozicije oko zajedničkih kandidata koji će biti jasna alternativa postojećem stanju – naveo je Crnadak.

Dodao je da će izbori u oktobru biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, za koje tvrdi da će prvi put omogućiti potpuno transparentno i pošteno brojanje glasova.

Crnadak je pozvao građane da se aktivno uključe i iskoriste predizborni period za širenje poruke o važnosti izlaska na izbore.

– Ovo su izbori kao nijedni do sada. Imamo šansu da se oslobodimo stega i donesemo odluke u korist budućih generacija – poručio je.