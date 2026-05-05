Dodik: Opozicija u RS je beznadežan slučaj, najbolji kandidat bio bi Stanivuković

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da opozicija u Republici Srpskoj nema političku snagu, te poručio da njegova stranka nema ništa protiv da njihov kandidat bude Draško Stanivuković.

Kako prenose Nezavisne novine, Dodik je istakao da opoziciju vidi kao neorganizovanu i bez jasnog pravca, dodajući da SNSD vjeruje u svoju pobjedu bez obzira na okolnosti.

- Mislim da su oni beznadežan slučaj u mnogo čemu. Moje nije da ih ni integrišem ni dezintegrišem. Što se nas tiče, mi nemamo ništa protiv. Nama bi bio najbolji kandidat Draško Stanivuković. Ako ikako mogu da se okupe oko njega - kazao je Dodik.

Govoreći o razlozima za takav stav, Dodik je naglasio uvjerenje u snagu svoje partije, podsjećajući na prethodne izborne procese u kojima su, kako kaže, pobijedili uprkos nepovoljnim okolnostima.

- Zašto? Zato što mi vjerujemo da naša partija može da izgura pobjedu u bilo kojim okolnostima, a najbolji primjer za to su prijevremeni izbori koji su za nas bili potpuno nepovoljni i u nemogućim okolnostima. SNSD sa svojim koalicionim partnerima je izgurao pobjedu u kojoj smo morali da objašnjavamo zašto nema predsjednika koji se zove Milorad Dodik, zašto idemo na te izbore - istakao je.

Na pitanje o konkretnim kandidatima za naredne izbore, Dodik je rekao da je još rano govoriti o imenima, ali da ih imaju više u planu.

- Samo oni koji ne znaju šta će od sebe pričaju danas o tome. Mi savršeno dobro znamo. Kada bude vrijeme, mi ćemo predložiti naše kandidate i ići u kampanju. Imamo najmanje pet imena - rekao je.