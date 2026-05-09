Borenović uputio poruku Stanivukoviću i "provukao" signal SDS-u: "Druge stranke već imaju kandidate"

Branislav Borenović (PDP), Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, je u objavi na Facebooku pozvao predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića da sazove stranačke sastanke PDP i PSS.

Njegova poruka se može shvatiti i kao reakcija na potez također opozicione stranke u Republici Srpskoj, SDS, a u centru pažnje je izbor kandidata za izbore koji se održavaju u oktobru u Bosni i Hercegovini.

- Pozivam predsjednika Stanivukovića da što prije zakaže sastanke Predsjedništva i Glavnog odbora PDP i PSS kako bi zauzeli jasne stavove u vezi nastupa na predstojećim izborima. Pošto su druge partije već donijele odluke o svojim kandidatima, svoj stav trebaju zauzeti i zvanični organi Partije demokratskog progresa i Pokreta Sigurna Srpska čiji je PDP jedan od najznačajnijih osnivača - napisao je Borenović.

Njegova objava se može posmatrati u kontekstu dešavanja među opozicionim strankama u RS, posebno imajući u vidu činjenicu da je SDS zakazao za narednu sedmicu sjednicu svog Glavnog odbora.

Između ove dvije stranke trenutno, barem na nivou stranačkih organa, nema dogovora o zajedničkim kandidatima za mjesta predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.

Kako su i dalje na snazi odluke SDS organa da će predsjednik stranke Branko Blanuša biti kandidat za predsjednika RS, te kako se očekuje da upravo Stanivuković želi kandidaturu za ovo mjesto i podršku drugih opozicionih stranaka, ova sedmica bi konačno mogla raspetljati "čvor" unutar opozicije u ovom bh. entitetu.

Poruka koju je uputio Borenović je značajna i zbog činjenice da je upravo on lobirao da ga na mjestu predsjednika PDP naslijedi Stanivuković te da je stajao uz gradonačelnika Banje Luke kada je osnivao PSS, u koji se PDP "utopio" od osnivanja.