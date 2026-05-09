Radojičić dao podršku Borenoviću: "Jedinstvo opozicije jeste važno, ali i naši stavovi moraju biti jasni"

Igor Radojičić, zamjenik predsjednika Pokreta "Sigurna Srpska" poručuje da podržava stavove koje je iznio Branislav Borenović, gdje ističe da neophodno što prije održati sjednicu Glavnog odbora PSS i zauzeti jasne stavove.

- Slažem se sa kolegom Borenovićem. Osnivači PSS, uključujući Nezavisni pokret 'Svojim putem', ali i Glavni odbor Pokreta 'Sigurna Srpska', trebaju što prije održati sjednice i donijeti jasne odluke o kandidaturama za predstojeće izbore. Jedinstvo opozicije jeste važno, ali i naši stavovi moraju biti jasni - poručio je Radojičić.