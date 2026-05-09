POLITIČKA KOORDINACIJA

Radojičić dao podršku Borenoviću: "Jedinstvo opozicije jeste važno, ali i naši stavovi moraju biti jasni"

Igor Radojičić. Siniša Pašalić

B. S.

prije 19 minuta

Igor Radojičić, zamjenik predsjednika Pokreta "Sigurna Srpska" poručuje da podržava stavove koje je iznio Branislav Borenović, gdje ističe da neophodno što prije održati sjednicu Glavnog odbora PSS i zauzeti jasne stavove.

- Slažem se sa kolegom Borenovićem. Osnivači PSS, uključujući Nezavisni pokret 'Svojim putem', ali i Glavni odbor Pokreta 'Sigurna Srpska', trebaju što prije održati sjednice i donijeti jasne odluke o kandidaturama za predstojeće izbore. Jedinstvo opozicije jeste važno, ali i naši stavovi moraju biti jasni - poručio je Radojičić.

Dodao je da će Nezavisni pokret Svojim putem svoje prijedloge i ciljeve utvrditi već u ponedjeljak.

Poslanik PDP u Predstavničkom domu PS BiH i član Predsjedništva PSS, Branislav Borenović je pozvao predsjednika PSS Draška Stanivukovića da što prije zakaže sastanke Predsjedništva i Glavnog odbora PDP i Pokreta "Sigurna Srpska", kako bi se definisali jasni stavovi i u što kraćem roku došlo do konkretnih političkih odluka.

