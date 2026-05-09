Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

U Nujorku mu je najduži sastanak onaj na kojem su on i Zlatko Lagumdžija - tvrdi Cvijanović

Dejan Rakita/PIXSELL

D. H.

prije 53 minute

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da i ovaj izvještaj o BiH koji je visoki predstavnik Kristijan Šmit naumio da predstavi u Vijeću sigurnosti UN-a "vrvi od manipulacija i laži". 

Njime se, navela je Cvijanović, nastoje opravdati odvratne, nedemokratske i uzurpatorske aktivnosti koje je OHR preduzimao u BiH.

- On je pokriće i za one licemjere koji nam godinama pričaju kako su tobože protiv unilateralnog i neustavnog nametanja zakona od neizabranog stranog pojedinca, ali mu `nisu mogli ništa - istakla je Cvijanović.

Ona je dodala da se to mijenja.

"U Njujorku mu je najduži sastanak onaj na kojem su on i Zlatko Lagumdžija jedan drugom uzalud trošili vrijeme - napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži X.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# REPUBLIKA SRPSKA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.