Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da i ovaj izvještaj o BiH koji je visoki predstavnik Kristijan Šmit naumio da predstavi u Vijeću sigurnosti UN-a "vrvi od manipulacija i laži".

Njime se, navela je Cvijanović, nastoje opravdati odvratne, nedemokratske i uzurpatorske aktivnosti koje je OHR preduzimao u BiH.

- On je pokriće i za one licemjere koji nam godinama pričaju kako su tobože protiv unilateralnog i neustavnog nametanja zakona od neizabranog stranog pojedinca, ali mu `nisu mogli ništa - istakla je Cvijanović.

Ona je dodala da se to mijenja.

"U Njujorku mu je najduži sastanak onaj na kojem su on i Zlatko Lagumdžija jedan drugom uzalud trošili vrijeme - napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži X.