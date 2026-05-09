Dramatična najava sina ratnog zločinca: "Otac mi je na samrti, očekujem da se do kraja sedmice zajedno vratimo u Srbiju!"

Stanje ratnog zločinca generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, on je toliko slab da bi svaka promjena na gore značila bukvalno kraj, tako da je situacija veoma, veoma ozbiljna - naveo je za RTRS sin ratnog zločinca Darko Mladić.

Imao dva moždana udara

On je, kaže, u zadnjih mjesec dana imao dva moždana udara, od kojih je drugi bio prošle subote.

- Ti izvještaji su stigli, znači, jedan je stigao u petak ujutro, drugi u petak popodne. Јa ne mogu te detalje da iznosim, ali suština je, mogu slobodno da kažem, da je on bukvalno na kraju života - naveo je Mladić i dodao da tu nema razlike ni kod vještaka, ni kod ljekara.

Kaže da je važnije da on dobije svu moguću njegu i neku podršku koja je moguća kako bi mu se produžio život.

- On ne bi bio pušten na slobodu u Srbiju, niti faktički na liječenje. On bi bio prebačen iz jedne medicinske ustanove u drugu, u ovom slučaju iz holandske medicinske ustanove u Srbiju, gdje bi mu se ukazala njega za koju mi, smatramo da ne dobija u Hagu onoliko koliko bi trebalo i koliko je moguće. Njihovi ljekari to odbijaju.

Od 13. maja možemo da očekujemo odluku suda, kakva god ona bude, ali ja se nadam da će ta odluka brza biti i da će biti brzo donesena, jer mislim da nema baš puno vremena što se tiče toga - rekao je sin ratnog zločinca.

Politički pritisci

Naveo je da je u ovom trenutku najvažnije da što prije dobiju pozitivnu odluku u smislu da ga puste da umre u Srbiji.

- Pritisci su političke prirode, a mi sa ovdje bavimo pravnim aspektima humanitarnog otpusta, znači ovdje nema nikakve politike.

Prosto pokušavamo da za mog oca osiguramo ono što su, onaj minimum prava koji su i svi ostali osuđeni, u Hagu imali, bez obzira koje su nacionalnosti - zaključio je Mladić