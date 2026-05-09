OČEKUJE ODLUKU

Dramatična najava sina ratnog zločinca: "Otac mi je na samrti, očekujem da se do kraja sedmice zajedno vratimo u Srbiju!"

Naveo je da je u ovom trenutku najvažnije da što prije dobiju pozitivnu odluku u smislu da ga puste da umre u Srbiji

AP

D. H.

prije 55 minuta

Stanje ratnog zločinca generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, on je toliko slab da bi svaka promjena na gore značila bukvalno kraj, tako da je situacija veoma, veoma ozbiljna - naveo je za RTRS sin ratnog zločinca Darko Mladić.

Imao dva moždana udara

On je, kaže, u zadnjih mjesec dana imao dva moždana udara, od kojih je drugi bio prošle subote.

- Ti izvještaji su stigli, znači, jedan je stigao u petak ujutro, drugi u petak popodne. Јa ne mogu te detalje da iznosim, ali suština je, mogu slobodno da kažem, da je on bukvalno na kraju života - naveo je Mladić i dodao da tu nema razlike ni kod vještaka, ni kod ljekara.

Kaže da je važnije da on dobije svu moguću njegu i neku podršku koja je moguća kako bi mu se produžio život.

- On ne bi bio pušten na slobodu u Srbiju, niti faktički na liječenje. On bi bio prebačen iz jedne medicinske ustanove u drugu, u ovom slučaju iz holandske medicinske ustanove u Srbiju, gdje bi mu se ukazala njega za koju mi, smatramo da ne dobija u Hagu onoliko koliko bi trebalo i koliko je moguće. Njihovi ljekari to odbijaju.

Od 13. maja možemo da očekujemo odluku suda, kakva god ona bude, ali ja se nadam da će ta odluka brza biti i da će biti brzo donesena, jer mislim da nema baš puno vremena što se tiče toga - rekao je sin ratnog zločinca.

Politički pritisci

Naveo je da je u ovom trenutku najvažnije da što prije dobiju pozitivnu odluku u smislu da ga puste da umre u Srbiji.

- Pritisci su političke prirode, a mi sa ovdje bavimo pravnim aspektima humanitarnog otpusta, znači ovdje nema nikakve politike.

Prosto pokušavamo da za mog oca osiguramo ono što su, onaj minimum prava koji su i svi ostali osuđeni, u Hagu imali, bez obzira koje su nacionalnosti - zaključio je Mladić

# REPUBLIKA SRPSKA
# RATKO MLADIĆ
