Da li je Dodik u Moskvi po nove upute za blokadu BiH?

Dok Bosna i Hercegovina pokušava uvjeriti Brisel da ozbiljno misli o evropskom putu, Milorad Dodik čija stranka već mjesecima blokira evropske zakone na državnom nivou ponovo je otišao tamo gdje se već gdinama osjeća politički najugodnije - u Moskvu, kod Vladimira Putina.

"Vjekovna prijateljstva"

Na sastanku u Kremlju Putin je govorio o “vjekovnom prijateljstvu Srba i Rusa”, dok je delegacija Republike Srpske sjedila kao politička ekspozitura ruske politike na Balkanu. Uz Dodika su bili Nenad Stevandić i Siniša Karan.

Naravno, uvijek će se pronaći neko ko će reći kako je riječ o “regularnim diplomatskim odnosima”. Ali nakon godina blokada institucija Bosne i Hercegovine, opstrukcija evropskih reformi, napada na OHR, prijetnji secesijom i otvorenog sukoba sa Zapadom, teško je više glumiti naivnost.

Jer postavlja se sasvim logično pitanje: ako gotovo svaki politički potez SNSD-a odgovara interesima Moskve - u kojem trenutku prestajemo govoriti o slučajnosti?

Rusiji ne treba jaka i stabilna Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji. Rusiji treba slaba, podijeljena i permanentno zavađena država koja će biti rupa u evropskom sigurnosnom sistemu. Treba joj Balkan kao prostor stalne krize gdje se Zapad troši na gašenje političkih požara.

A upravo to Dodik godinama proizvodi. Kad blokira institucije - koristi Rusiji. Kad napada OHR - koristi Rusiji. Kad zaustavlja evropske reforme - koristi Rusiji. Kad izaziva političke krize - koristi Rusiji. Kad relativizira evropski put - koristi Rusiji.

Ne možemo znati da li Kremlj šalje svaki dan direktne naredbe Banjoj Luci, ali politička usklađenost je toliko očigledna da je potpuno jasno ko vuče konce Milorada Dodika. Manje je poznato po koju cijenu je primoran da bude toliko odan, čak i po cijenu vlastite kože (poput zapadnih sankcija koje je dobio zbog tog savezništva).

Uostalom, Dodik ne ide u Moskvu zato što Republika Srpska ima neku spektakularnu ekonomsku saradnju s Rusijom. Evropska unija je daleko najveći trgovinski partner i finansijski oslonac i RS-a i BiH. Plate, investicije, krediti i tržište dolaze sa Zapada, ne iz Moskve.

Očita kontrola

No, to je sve nevažno u odnosu na činjenicu da su Dodi i njegova stranka politički pod očitom kontrolom Rusije. S druge strane, Putin preko Dodika pokazuje da Rusija i dalje ima svoje igrače u Evropi. Posebno sada, dok je zbog rata u Ukrajini pod međunarodnom izolacijom, Kremlju odgovara svaki lider koji je spreman praviti probleme Zapadu iznutra.

Zato ova posjeta nije nikakav folklor ni “tradicionalno prijateljstvo”. Ovo je politički sastanak saveznika. I zato pitanje više nije da li Rusiji odgovaraju blokade evropskog puta BiH. To je odavno jasno.

Pravo pitanje je koliko će Evropska unija još dugo tolerisati situaciju u kojoj jedan od ključnih političkih aktera otvoreno održava savez sa režimom kojem destabilizacija Balkana predstavlja strateški interes, a briselski birokrati se praviti da je to kolektivna krivica cijele Bosne i Hercegovine.