Banjalučani burno reagirali na Bursaćev tekst: "Apsolutna laž je da smo u gimnaziji slavili rušenje Ferhadije"

Nakon objave kolumniste i književnika Dragan Bursać o rušenju banjalučke Ferhadije, na društvenim mrežama uslijedile su brojne reakcije i osporavanja njegovog opisa događaja iz maja 1993. godine. Bursać je u objavi napisao kako je “tog jutra” srušena Ferhadija, te opisao atmosferu u banjalučkoj Gimnaziji, tvrdeći da su učenici trčali hodnicima vičući “srušena je”, dok su profesori “mangupski namigivali”. Naveo je i kako ga je domar zaustavio na ulazu u školu, nakon čega se navodno nikada više nije vratio u banjalučku Gimnaziju.

Međutim, na njegove tvrdnje reagovala je Snježana Karić, koja tvrdi da je u to vrijeme bila učenica banjalučke Gimnazije. “Nikad ne komentarišem tuđe objave ali ovo je nešto što ne mogu prećutati. Bila sam učenica banjalučke Gimnazije u to vrijeme i ovo što čovjek piše je apsolutna laž. Ovo se ne može podvesti ni pod loš scenario već halucinaciju. Nadam se da ga je bar malo sramota samoga sebe”, napisala je Karić.

Sličnu kritiku uputio je i Boris Bajić, banjalučki ekonimist i bivši kolumnist Nezavisnih novina, koji je Bursaća optužio za konstrukciju i historijske netačnosti. “Fascinantan je put Dragana Bursaća od kritičara društvenih devijacija do čovjeka kojem istina više nije niti referentna tačka, no tek sirovina za ličnu mitomaniju”, naveo je on.