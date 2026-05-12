Vukomanović: Predstojeći izbori nisu borba za funkcije, već za budućnost

Šefica Kluba poslanika PDP-a Tanja Vukomanović izjavila je da oni koji smatraju da opozicija treba nastupiti razjedinjeno ili ne razumiju politički trenutak ili, kako kaže, svjesno i nesvjesno pomažu režimu.

Vukomanović je istakla da vlast rijetko pada zato što je slaba, već onda kada opozicija pokaže ozbiljno jedinstvo. Navela je da je upravo zajednički nastup opozicije jedan od glavnih zaključaka sjednice Glavnog odbora PDP-a.

– Najlakše je proglasiti kandidaturu, treba imati snage gledati dalje od toga – rekla je Vukomanović, dodajući da sada očekuje od ostalih opozicionih stranaka da pokažu iskrenu želju za promjenama i pobjedom nad, kako je navela, "nakaradnim režimom".

Poručila je da su razlike među opozicionim partijama manje od problema protiv kojih se bore te da čekanje potpunog slaganja o svim pitanjima vodi ka tome da se ništa nikada ne promijeni.

– Jedan kandidat ne znači da smo isti i ne znači da se u svemu slažemo. To znači da razumijemo trenutak i da znamo šta je veće od svakog pojedinca, pobjeda nad režimom i budućnost Republike Srpske – istakla je ona.

Na kraju je naglasila da predstojeći izbori nisu borba za funkcije ni procente, nego za budućnost Republike Srpske, te poručila da lične sujete i animoziteti ne smiju biti iznad zajedničkog cilja opozicije.