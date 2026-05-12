Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZLOKOBNE RIJEČI

Dodik prije više od godinu najavljivao: "Ja sam uradio ono što je trebalo, Konaković i ostali izvođači radova su završili posao"

Vi to još uvijek niste razumjeli. Zato što ne shvatate šta se desilo? - uz smijeh je tada saopštio Dodik

Milorad Dodik. Screenshot

D. H.

prije 26 minuta

Milorad Dodik je još u januaru 2025. godine, gostujući u emisiji Centralni dnevnik kod Senada Hadžifejzovića, izgovorio rečenicu koja danas, nakon ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), izaziva novu pažnju javnosti.

- Ja sam uradio ono što je trebalo. Vi to još uvijek niste razumjeli. Zato što ne shvatate šta se desilo? Izvršioci radovi, Konaković i ostali završili su svoj posao. Meni to više ne treba. Rekao sam vam već — taj vaš Konaković, Forto i ostali završili su posao - kazao je tada Konaković.

Njegova izjava sada se ponovo dijeli na društvenim mrežama nakon Šmitove ostavke, za koju brojni politički krugovi tvrde da je uslijedila nakon američkog pritiska i promjene politike Vašingtona prema BiH. Kritičari vlasti u Sarajevu tvrde da domaći lideri mjesecima nisu imali stvaran uvid u međunarodne pregovore i procese koji su se odvijali iza kulisa, uprkos njihovim upornim tvrdnjama da je Dodik potpuno politički izolovan.

# REPUBLIKA SRPSKA
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.