Dodik prije više od godinu najavljivao: "Ja sam uradio ono što je trebalo, Konaković i ostali izvođači radova su završili posao"

Milorad Dodik je još u januaru 2025. godine, gostujući u emisiji Centralni dnevnik kod Senada Hadžifejzovića, izgovorio rečenicu koja danas, nakon ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), izaziva novu pažnju javnosti.
ZLOKOBNE RIJEČI
Vi to još uvijek niste razumjeli. Zato što ne shvatate šta se desilo? - uz smijeh je tada saopštio Dodik
Milorad Dodik. Screenshot
Milorad Dodik je još u januaru 2025. godine, gostujući u emisiji Centralni dnevnik kod Senada Hadžifejzovića, izgovorio rečenicu koja danas, nakon ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), izaziva novu pažnju javnosti.
- Ja sam uradio ono što je trebalo. Vi to još uvijek niste razumjeli. Zato što ne shvatate šta se desilo? Izvršioci radovi, Konaković i ostali završili su svoj posao. Meni to više ne treba. Rekao sam vam već — taj vaš Konaković, Forto i ostali završili su posao - kazao je tada Konaković.
Njegova izjava sada se ponovo dijeli na društvenim mrežama nakon Šmitove ostavke, za koju brojni politički krugovi tvrde da je uslijedila nakon američkog pritiska i promjene politike Vašingtona prema BiH. Kritičari vlasti u Sarajevu tvrde da domaći lideri mjesecima nisu imali stvaran uvid u međunarodne pregovore i procese koji su se odvijali iza kulisa, uprkos njihovim upornim tvrdnjama da je Dodik potpuno politički izolovan.
LASERMANIA U SARAJEVU
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
JE LI PRETJERALA?
IDENTIFIKACIJA SLUŽBENIKA