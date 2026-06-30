Ispaljeno 60 protivgradnih raketa u Hercegovini i Podrinju zbog opasnosti od grada

Na području Hercegovine i južnog Podrinja danas poslijepodne ispaljeno je oko 60 protivgradnih raketa zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova i pojave gradonosne oblačnosti, potvrdila je Protivgradna preventiva Republike Srpske.

Direktor službe Tihomir Dejanović naveo je za SRNU da je do intervencije došlo nakon što su radarski sistemi registrovali brz razvoj olujnih oblaka koji su nosili potencijal za pojavu grada, odnosno ledenih padavina koje mogu izazvati štete na poljoprivredi i imovini.

Protivgradne rakete se koriste kao preventivna mjera u atmosferi – njihov cilj je da utiču na procese u oblacima i smanje mogućnost formiranja krupnih ledenih zrna, kako bi se ublažio intenzitet ili spriječila pojava grada.

Ovakve intervencije su česte tokom toplijeg dijela godine, kada su vremenske promjene nagle, posebno u područjima poput Hercegovine i Podrinja gdje se često sudaraju topli i hladni zračni frontovi.

Prema nadležnim službama, reakcija je bila pravovremena i sprovedena u skladu s meteorološkim upozorenjima kako bi se smanjio rizik od mogućih šteta.