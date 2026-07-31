Pet osoba uhapšeno u Banjoj Luci zbog obijesne vožnje

Pet osoba uhapšeno je jučer na području Banje Luke zbog obijesne vožnje, saopćeno je iz Policijske uprave Banja Luka. Među njima su vozači koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, kao i osoba kod koje je utvrđeno prisustvo kokaina.

Tokom redovne kontrole saobraćaja policija je lišila slobode M. M. iz Prnjavora i M. S. iz Srbca. Alkotestiranjem je utvrđeno da je prvi imao 1,55 promila alkohola u organizmu, dok je kod drugog izmjereno 1,52 promila.

Udes nakon vožnje pod alkoholom

Policija je intervenirala i nakon saobraćajne nesreće u mjestu Jakupovci kod Laktaša, koja se dogodila u četvrtak oko 23:50 sati. Motociklista S. J. iz Banje Luke tada je sletio s kolovoza.

Kod njega je utvrđeno 1,63 promila alkohola u organizmu, a zbog zadobijenih povreda liječnička pomoć pružena mu je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Istog dana oko 14:30 sati uhapšen je i D. Đ. iz Banje Luke nakon što je, upravljajući automobilom, učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Kod njega je alkotestiranjem utvrđeno 1,57 promila alkohola.

Kod jednog vozača pronađen kokain

Policijski službenici lišili su slobode i S. K. iz Banje Luke, kod kojeg je testiranjem utvrđeno prisustvo kokaina.

Protiv svih uhapšenih bit će pokrenuti prekršajni postupci zbog obijesne vožnje, u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i Zakonom o prekršajima Republike Srpske.

Iz Policijske uprave Banja Luka ponovo su apelovali na vozače da ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola, droga i drugih psihoaktivnih supstanci, ističući da takvo ponašanje ozbiljno ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju.