Afrička svinjska kuga pod kontrolom u Semberiji, ali oprez ostaje

Epidemiološka situacija u vezi s afričkom svinjskom kugom na području Semberije trenutno je povoljna, ali nadležni upozoravaju da nema prostora za opuštanje. Zbog povećanog prometa životinja tokom ljeta i situacije u zemljama okruženja, posebno Srbiji i Hrvatskoj, preventivne mjere i dalje ostaju na snazi.

Kako piše portal "Bijeljina danas", na sastanku Regionalnog kriznog centra za kontrolu afričkom svinjskom kugom u Bijeljini ocijenjeno je da su dosadašnje aktivnosti dale dobre rezultate, prije svega zahvaljujući saradnji veterinarskih službi, institucija i vlasnika životinja.

Kontrole i preventivne mjere

Na sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, veterinarskih organizacija, inspekcija, Lokalnog kriznog centra i stručnih institucija razmatrane su aktivnosti koje uključuju obilazak gazdinstava, kontrolu identifikacije i registracije životinja, kao i provjeru primjene biosigurnosnih mjera.

Zamjenik koordinatora Lokalnog kriznog centra Sreten Vučković istakao je da su odgovoran pristup i dobra koordinacija doprinijeli stabilnoj situaciji na terenu.

– Dobri rezultati pokazuju da se zajedničkim radom mogu postići značajni efekti. Ipak, moramo nastaviti s kontrolama, primjenom biosigurnosnih mjera i informisanjem vlasnika životinja – poručio je Vučković.

Rizik i dalje postoji

Nadležni su posebno ukazali na značaj brzog prijavljivanja svake sumnje na pojavu bolesti, kao i pravilnog odlaganja uginulih životinja, jer nepravilno postupanje može doprinijeti širenju zaraze.

Istaknuto je i da putni pravci predstavljaju jedan od mogućih načina prenosa bolesti, zbog čega će regionalni krizni centar nastaviti redovne kontrole, razmjenu informacija i koordinaciju aktivnosti kako bi se očuvala povoljna situacija u Semberiji.