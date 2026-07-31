Trebinje će dodijeliti oko 80 besplatnih parcela za gradnju kuća

Grad Trebinje uskoro bi trebao raspisati javni poziv za dodjelu oko 80 građevinskih parcela na šest lokacija, namijenjenih izgradnji porodičnih kuća bez naknade. Skupština grada usvojila je Pravilnik o građenju bez naknade na gradskim nepokretnostima, čime je stvoren pravni okvir za provođenje jedne od najvećih mjera stambene podrške u ovom gradu. Kako prenose "Nezavisne novine", pojedine parcele već su u vlasništvu Grada, dok će za dio zemljišta prethodno biti izvršen prijenos s državnog, odnosno republičkog vlasništva.

Pravo na dodjelu parcela imat će porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi od prve do desete kategorije, porodice s četvero i više djece, mladi bračni parovi te samohrani roditelji. Ne radi se o dodjeli gotovih stambenih objekata, već o pravu građenja, odnosno mogućnosti da korisnici sami izgrade porodičnu kuću.

Među osnovnim uslovima su državljanstvo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, najmanje tri godine neprekidnog prebivališta u Trebinju, neriješeno stambeno pitanje te da podnosilac zahtjeva u posljednjih pet godina nije prodao, zamijenio ili poklonio nekretninu na području grada.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da će prednost imati oni kojima je pomoć najpotrebnija te da bi javni poziv mogao biti objavljen u narednih mjesec dana. Dodao je da će korisnici imati rok od deset godina da završe izgradnju kuća, a da će Grad razmotriti dodatnu pomoć, poput građevinskog materijala, za one koji to ne budu mogli učiniti vlastitim sredstvima.

Kako navodi i "Grad Trebinje", cilj ove mjere je pomoći građanima u rješavanju stambenog pitanja, podstaći ostanak mladih porodica i doprinijeti demografskom razvoju grada. Odbornici vlasti i opozicije podržali su ovu inicijativu, uz ocjenu da će detalji provedbe biti poznati nakon objave javnog poziva.

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