Blanuša pozvao opoziciju u RS-u na jedinstvo: Građani očekuju ozbiljnost, a ne međusobne sukobe

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na Općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, Branko Blanuša pozvao je opozicione aktere na odgovornije ponašanje, međusobno uvažavanje i političku zrelost.

Blanuša je poručio da građani od opozicije očekuju ozbiljnost i drugačiji pristup od onoga koji, kako navodi, karakteriše aktuelnu vlast u Republici Srpskoj.

Poziv na ozbiljnost

- Građani od opozicije očekuju da bude ozbiljna. Očekuju da opozicija ponudi nešto drugačije od korupcije, prevare i kriminala koje nam godinama servira vladajući režim. Ono što sigurno ne očekuju jeste iznošenje neistina i retorika koja dijeli, vrijeđa i stvara nepotrebne sukobe - istakao je Blanuša.

On je upozorio da međusobni politički obračuni mogu dodatno narušiti povjerenje građana u mogućnost promjena.

- Lični obračuni neće oslabiti političke konkurente, već će prije svega oslabiti povjerenje građana u mogućnost promjena i tako dati korumpiranom režimu još nekoliko godina prostora da ponižava građane - poručio je Blanuša.

Kandidat SDS-a pozvao je sve opozicione predstavnike da pokažu više odgovornosti i zajedničkog djelovanja.

- Pozivam sve opozicione aktere da pokažemo više odgovornosti, međusobnog uvažavanja i političke zrelosti - kazao je Blanuša.

Borba za kandidature

Njegov poziv dolazi nakon javnih nesuglasica unutar opozicije u Republici Srpskoj zbog raspodjele kandidatskih pozicija. Naime, i Blanuša i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska te gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković istakli su interes za poziciju predsjednika Republike Srpske.

U narednim danima trebali bi biti održani novi sastanci i konsultacije opozicionih stranaka, nakon čega će biti jasnije hoće li na izbore izaći sa zajedničkim kandidatom ili će opozicija nastupiti podijeljena.

S druge strane, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika sa koalicionim partnerima već je potvrdio svoje kandidate. Željka Cvijanović kandidovana je za novi mandat u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, dok je Siniša Karan kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Za nosioca liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske SNSD je kandidovao Igora Dodika, sina Milorada Dodika, kojeg pojedini smatraju mogućim budućim liderom stranke.