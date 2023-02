Učesnici „Marša mira“ prvi put će ići trasom kojom su se Srebreničani probijali do slobodnog teritorija

Članovi pododbora za organizaciju „Marša mira 2018“, vojnih, policijskih i drugih sigurnosnih agencija u BiH danas su obišli stazu „Marša mira“ od Nezuka do Potočara da bi se uvjerili u sigurnost učenika, odredili lokacije za kapove, redarska mjesta i druge službe koje će pratiti kolonu od 8. do 10. jula na ovom 100 kilometara dugom pohodu.

Predsjednik pododbora ove manifestacije Munir Habibović za „Avaz“ kaže da je sve spremno za 14. po redu pohod. Zahvaljujući deminiranju 300.000 kvadratnih metara terana, kolona će prvi put ove godine ići izmijenjenom trasom, onom pravom, kojom su se Srebreničani u julu probijali do slobodnog teritorija, a to je preko lokaliteta Kameničko brdo – Buljim.

- Na uređenju trase radilo se tokom cijele godine. Osim deminiranja lokaliteta Kameničko brdo, gdje je ubijen veliki broj srebreničkih Bošnjaka, prvi put ove godine kolona će ići tim planinskim prijevojem. Osim toga, mahanizacijom je uređen jedan dio trase, dok se na nepristupačnim terenima trasa morala kopati ručno. Tako da će učesnici kolone ove godine imati uređene staze.

Prošle godine u pohodu je bilo 7.000 učesnika, a ove godine planiraju hiljadu manje. Taj broj će se povećati pred sami polazak kolone.

Pozivaju grupe da se do 1. jula prijave, a pojedinci to mogu učiniti do samog polaska iz Nezuka.