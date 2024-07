Stevandić tvrdi: Nemanjićko nasljeđe starije od islama u BiH

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljaju o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o upotrebi zastave, grba i himne na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine.

On se poziva na specijalne i paralelne veze Republike Srpske i Srbije, kao i na usvojenu Deklaraciju napisanu na svesrpskom saboru.

RS tako vraća dvoglavog orla i himnu Bože pravde.

Nemanjičko naslijeđe

Stevandić ističe da su nemanjićko nasljeđe i grb stariji od islama u BIH. Objasnio je i razliku između nemanjićkog grba i grba bivše Vojske Republike Srpske, kao i grbova iz Srbije i Crne Gore.

Obratio se bošnjačkim poslanicima, tvrdeći da ih ovakav tekst ne vrijeđa.

“To ne vrijeđa ni Bošnjake ni Hrvate. Nemanjićko naslijeđe nije uvredljivo, niti su se pod tim naslijeđem vodili ratovi u Bosni i Hercegovini. To nije grb VRS koji sadrži grb Nemanjića, ali je nešto drugačiji. Naslijeđe je to to je starije nekoliko stotina godina od islamskog naslijjeđa ili nasljeđa osmanskog carstva. Nemanjići nisu imali nikakav odnos sa Bošnjacima, niti su imali nikakve sukobe ni probleme, pa to ne može biti uvredljivo za pripadnike bošnjačkog naroda niti pripadnike druge vjere. Ni himna Bože pravde ne može biti uvredljiva jer se koristila za vrijeme kraljevine Jugoslavije. Bošnjaci su tada kada se izvodila ta himna imali veća prava nego što su imali u JNA. Imali su pravo na posebnu kuhinju, za razliku od Titovog vremena, imali su kuhinju u skladu sa svojom vjerskom tradicijom - rekao je Stevandić u uvodnoj riječi.

Stvar pijeteta

Nastavio je da obrazlaže:

“Grb Nemanjića je i stvar pijeteta koji mi pokazujemo prema drugim narodima. Ja da sam našao neki bolji mehanizam, ja bih ga našao. Ali razgovarajući s ljudima koji se razumiju, koji znaju šta slijedi, veto Bošnjaka, odlučio sam se da to ide u nacrtu u redovnoj proceduri, da tražimo rješenje, jer ne mislim da sam najpametniji ni ja, ni oni koji su mi pomagali u ovom poslu.”