Dodik: Mi se ne pripremamo za rat, nemamo paravojne strukture i ne motivišemo nikoga na sukob

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik rekao je danas da "niko iz RS nikada nije pozivao na sukob u Bosni i Hercegovini".

- Mi tražimo da se poštuje slovo Daytona. Mi ne želimo da putem nelegalnog i politički motivisanog Ustavnog suda se legalizuje duh Dejtona. Duh Dejtona nije cilj Ustavnog suda. Cilj Ustavnog suda koji smo mi prihvatili u Dejtonu je da štiti slovo Ustava BiH a ne da ga ruši i kreira, što su oni masovno činili i sav problem je u tome. Nećete nam legalizovati tzv. duh Dejtonskog mirovnog sporazuma koji su učinili mnogi navodni visoki predstavnici ali i muslimanska struktura iz Sarajeva - rekao je Dodik.

Predsjednik RS poručio je da nema nikakvih ugrožavanja sigurnosti.

- Vidimo samo pojačanu ratnu retoriku u Federaciji BiH. Gotovo da nema niko od važnijih ljudi u FBiH da nije pozvao na rat, što govori da je to njihova opcija. To naša opcija nije. Mi se ne pripremamo za rat, nemamo paravojne strukture i ne motivišemo nikoga na sukob. Mi se institucionalno pripremamo da u okviru zakonu RS brane institucije koju su nadležne za to. Muslimani su u Sarajevu formirali ministarstvo za Dodika, koliko vidim i oni su od mene napravili inkarnaciju nečeg lošeg i sada napadaju tu priču. Ali, oni su to uradili. Ja sam ovdje dobio najveći broj glasova. Ja ne čujem ni jedan zahtjev koji govori o tome da mi promijenimo politiku i ljude - izjavio je Dodik.