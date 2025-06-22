Dodik najavljuje: "U RS danas stižu važni ljudi iz Sjedinjenih Država"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da u ovaj entitet danas navodno stižu "važni ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država".

Dodik danas prisustvuje obilježavanju bitke na Dugoj njivi odakle je najavio da će u RS stići važni ljudi iz SAD-a sa kojima će se razgovarati o "pozicioniranosti RS-a".

Dodik je naveo da su to prijatelji RS-a koji se bore za ovaj entitet u SAD-u, te da od 16:00 sati stižu u RS. Međutim, nije precizirao o kakvim ljudima se radi, niti da li su to zvaničnici američke administracije ili privatni lobisti koje posljednjih dana intenzivno angažuju.

Dodik je rekao da je danas Amerika drugačija i da se njen predsjednik Donald Trump bori za tradicionalno društvo.

"Važno je da je predsjednik Trump rekao da je USAID kriminalna organizacija i da su finansirali rušenje drugih zemalja, a rekao je i da Amerika više neće da se petlja u unutrašnje stvari i da vodi politiku izgradnje drugih zemalja i nacija što znači da je odustala od muslimanske BiH", tvrdi on.