Pakao na Manjači: Psi u limenom hangaru bez hrane, vode i njege - Stanivuković ignoriše vapaje

“Azil” na Manjači više nema radnike. Ugovori onima koji su brinuli o psima istekli su 30. juna – i niko nije došao na njihovo mjesto. Od tada, stotine pasa ostavljene su bez osnovne brige: nema ko da im da hrane, naspe vode, očisti boksove.

Mile Šarić, volonterka građanske inicijative "Azil-građani Manjača“ koja već godinama prati stanje na terenu, opisuje situaciju kao potpunu katastrofu:

"Psi žive u hangaru pod limenim krovom, a temperature prelaze 60 stepeni. Pojedini psi doživljavaju toplotne udare, padaju... Veterinar ne može pomoći, koliko god se trudio – infrastruktura je nepostojeća."

"To je logor"

Kako tvrdi, azil ne ispunjava nijedan zakonski uvjet. Iako formalno registrovan kao sklonište, ne postoji ni osnovni sistem ispusta da psi makar nakratko izađu van.

"To nije azil. To je logor. Mučilište. Uslovi su nehumani i ponižavajući", kaže Šarić.

Zbog prljavštine i nebrige došlo je i do širenja parvovirusa, opasne i često smrtonosne bolesti među štencima. Iako je hrana tehnički dostupna, nema ko da je pruži životinjama.

Volonteri su u više navrata apelovali na gradsku upravu Banje Luke – uzalud. Umjesto reakcije, kako kažu, dobili su ignorisanje i optužbe da “šire laži” po društvenim mrežama.

"Njihova taktika je: ako nas ignorišu, mi ne postojimo. Ponašaju se kao da problem ne postoji. Niko ništa ne mijenja."



