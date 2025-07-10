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Pakao na Manjači: Psi u limenom hangaru bez hrane, vode i njege - Stanivuković ignoriše vapaje

Nakon isteka ugovora radnicima 30. juna, azil na Manjači ostao je bez osoblja. Psi su ostavljeni bez hrane, vode i osnovne njege

Užasna situacija u azilu za pse na Manjači. Avaz

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

10.7.2025

“Azil” na Manjači više nema radnike. Ugovori onima koji su brinuli o psima istekli su 30. juna – i niko nije došao na njihovo mjesto. Od tada, stotine pasa ostavljene su bez osnovne brige: nema ko da im da hrane, naspe vode, očisti boksove.

Mile Šarić, volonterka građanske inicijative "Azil-građani Manjača“ koja već godinama prati stanje na terenu, opisuje situaciju kao potpunu katastrofu:

"Psi žive u hangaru pod limenim krovom, a temperature prelaze 60 stepeni. Pojedini psi doživljavaju toplotne udare, padaju... Veterinar ne može pomoći, koliko god se trudio – infrastruktura je nepostojeća."

"To je logor"

Kako tvrdi, azil ne ispunjava nijedan zakonski uvjet. Iako formalno registrovan kao sklonište, ne postoji ni osnovni sistem ispusta da psi makar nakratko izađu van.

"To nije azil. To je logor. Mučilište. Uslovi su nehumani i ponižavajući", kaže Šarić.

Zbog prljavštine i nebrige došlo je i do širenja parvovirusa, opasne i često smrtonosne bolesti među štencima. Iako je hrana tehnički dostupna, nema ko da je pruži životinjama.

Volonteri su u više navrata apelovali na gradsku upravu Banje Luke – uzalud. Umjesto reakcije, kako kažu, dobili su ignorisanje i optužbe da “šire laži” po društvenim mrežama.

"Njihova taktika je: ako nas ignorišu, mi ne postojimo. Ponašaju se kao da problem ne postoji. Niko ništa ne mijenja."


Za situaciju je, prema riječima sagovornice, direktno odgovoran gradonačelnik Draško Stanivuković, kao i njegovi saradnici koji su bili zaduženi za nadzor nad azilom – Boriša Mandić, Ljubinka Kantić, Moravac i Milada Šukalo. Naime, održavanje ovog azila uopšte nije uvršteno u budžet, a svim radnicima koji su bili angažovani 30. 06. su istekli ugovori, dok novi radnici nisu zaposleni.

Gradska uprava ne reaguje

"Vjerujte mi, niko od njih nije učinio apsolutno ništa. Bili su gore, snimali situaciju, i to je sve. Mi dođemo 10 minuta poslije i zateknemo haos."

Jedina svijetla tačka u ovom hororu, kako ističe, jeste ambulanta VetMedic, koja je zadužena za veterinarsku brigu. Od februara, kako kaže Šarić, uradili su sve što je u njihovoj moći:

"Našli su desetine nevakcinisanih i nečipovanih pasa. Sve su to obradili. Ali oni nisu zaduženi za ishranu, čišćenje, njegu, to nema ko da obavlja – upozorava Šarić.

Njihova pomoć, iako maksimalna, ne može nadomjestiti ono što sistemski nedostaje.

- Na +60, psi padaju. Infrastruktura ne postoji. Bez nje, veterinar je nemoćan – kaže u razgovoru za „Avaz“.

Gradska uprava, uprkos brojnim upozorenjima i javnim apelima, nije reagovala. Psi i dalje leže u limenoj kutiji, izloženi smrti, a odgovorni šute.

# AZIL ZA PSE
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
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