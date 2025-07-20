Crnadak traži da Višković sazove posebnu sjednicu NSRS o slučaju "Viaduct"

Narodni poslanik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak potvrdio je danas na konfereciji za novinare da je od premijera Republike Srpske Radovana Viškovića zatražio da sazove posebnu sjednicu Narodne skupštine RS o slučaju „Viaduct“.

Svemu prethodilo Šmitova odluka

Crnadak se na ovaj korak odlučio nakon što je rukovodstvo RS na konferenciji za novinare u četvrtak iznijelo tvrdnje da je slučaj „Viaduct“ pljačka vijeka.

Svemu je prethodila odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Cristian Schmidt) kojom je Ministarstvu finansija i trezora BiH naredio da isplati 120 miliona KM duga po arbitražnoj odluci i to sa posebnog računa na kojem je novac od putarina.

Konkretno, riječ je o koncesionom ugovoru o gradnji dvije hidroelektrane na Vrbasu koji je jednostrano raskinut. Presuda u arbitražnom postupku je vođena pred sudom u SAD u slučaju Bosna i Hercegovina s jedne strane i „Viaduct“ Portorož s druge strane. Arbitražnom odlukom BiH treba da isplati oko 110 miliona KM „Viaductu“.

Dok rukovodstvo RS tvrdi da se ovim žele okorstiti pojedinici, prije svega advokatske kancelarije iz BiH koje zastupaju firmu, opozicija traži da se u javnost iznesu sve činjenice.

- Vlada RS treba da za posebnu sjednicu NSRS pripremi kompletnu informaciju, kao i zapisnike sa svih sjednica Vlade na kojim se raspravljalo o slučaju „Viaduct“. Moramo pokazati da ova afera ne smije kao sve druge otići u zaborav. Moramo konačno da ukinemo jedan princip nekažnjivosti u RS i da uspostavimo sistem odgovornosti - naveo je Crnadak.

On je dodao kako u BiH konobar ako mu na kraju smjene nedostaje 5 KM, mora da nadoknadi, ali da se ništa ne dešava kada neko ukrade milione.

- Čekamo odgovor na inicijativu i čekamo stav SNSD. Da li su i oni za to da neko za „Viaduct“ mora odgovorati, da neko ide u zatvor, da neko barem dio novca vrati ili su oni za to da sve ovo bude dva-tri dana u žiži javnosti i poslije toga kao da ništa nije bilo - naglasio je Crnadak.

Kaže da je čudna činjenica što Tužilaštvo nije pokrenuo istragu po službenoj dužnosti kako bi utvrdili ko je kriv što će građani ostati uskraćeni za 120 miliona KM.

- Mislim da bi vlast i opozicija trebalo da donesu zaključak o upućivanju krivične prijave Tužilaštvu RS za zahtjevom da se mora utvrditi ko je odgovoran za tih 120 mioliona KM - naveo je Crnadak.

Komentarišući stav Evropske komisije da je BiH ostala bez 110 miliona eura zbog nedostatka reformi, Crnadak je rekao da to pokazuje da je ovaj saziv Vijeća ministara BiH „definitivno propao“.

- Dešava se ono na šta smo ukazivali, to je da su ljudi u Vijeću ministara BiH antievropski, antireformski, koji ne misle uopšte o građanima - ocijenio je on.

Poziv HDZ-u

Crnadak je pozvao predstavnike HDZBiH da prestanu „podržavati nečasne radnje SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i da daju zeleno svjetlo za imenovanje Nebojše Vukanovića za ministra u Vijeću ministara i da konačno bude otvoren neki mali prostor za ovaj narod“.

On je još ocijenio da bitka za skenere na izborima nije završena.

- Svi oni koji su bili protiv skenera, sada su težište svojih djelovanja prebacili na opstrukcije provođenja odluka Cristiana Schmitda. Biće pokušaja kroz javne nabavke, kroz uticaj na CIK i njihove članove, da ovaj postupak uspore i onemoguće da imamo skenere na izborima iduće godine i da se sve prebaci na 2030. godinu. Svi čestiti ljudi žele poštene izbore, zato ovo moramo ovo dobro pratiti - zaključio je Crnadak.