Trivić: "Sudski proces protiv Dodika je politička farsa, a presuda štetna po srpski narod"

A. H. K.

2.8.2025

Nakon izricanja presude Miloradu Dodiku pred Sudom BiH, oglasila se predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, poručivši da cijeli proces smatra političkom farsom usmjerenom protiv RS i srpskog naroda. 

Trivić je u oštrom tonu kritikovala i samog Dodika, nazivajući ga odgovornim za urušavanje institucija, političku trgovinu i kontinuirano podređivanje Narodne skupštine vlastitim interesima.

Ključna figura

Trivić je podsjetila i na 1999. godinu kada je Milorad Dodik likovao zbog odluke visokog predstavnika o smjeni Nikole Poplašena.

- Danas imam reći, kao što sam i ranije govorila, da je sudski proces protiv Dodika bio politička farsa. Kao što je i Dodikov nedavni odlazak na Sud BiH bio farsa i pokušaj njegove nagodbe sa Sudom BiH. Kolike god bile štete koje je Dodik nanio srpskom narodu, jer nas je trećinu raselio, o čemu sam javno govorila neprestano više od 10 godina, ovakva presuda Suda BiH je štetna po srpski narod. Štetna je i po ustavno-pravni položaj Republike Srpske, kao što je štetno i Dodikovo višedecenijsko i konstantno rušenje i poništavanje institucija Republike Srpske, posebno Narodne skupštine koju je u potpunosti podređivao svojim interesima - rekla je.

Ključna figura urušavanja institucija Republike Srpske, ističe Trivić, je Milorad Dodik.

"RS iznad političara"

- Isto tako treba reći da je jučer Sud BiH narodu oduzeo mogućnost da sam odlučuje o svojoj političkoj sudbini, ali treba napomenuti i da je tu mogućnost Dodik oduzimao narodu u nekoliko izbornih ciklusa, prekrajajući volju naroda. Kako god, pa makar se radilo o nelegitimno izabranom predsjedniku Republike i najvećem izdajniku srpskog naroda koji je političku karijeru zasnovao na trgovini nacionalnim interesima, iz čega je djelimično proizašao i ovaj sudski proces, nije dobro da neki Sud odlučuje o političkoj sudbini onog ko obavlja funkciju predsjednika RS. Ipak, politički život se nastavlja, a srpski narod i RS opstat će uprkos ovoj odluci. RS je iznad bilo kojeg političara, Milorad Dodik nije RS. Apelujem na mir i racionalne odluke svih aktera - zaključila je.

