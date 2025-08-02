Trivić: "Sudski proces protiv Dodika je politička farsa, a presuda štetna po srpski narod"

Nakon izricanja presude Miloradu Dodiku pred Sudom BiH, oglasila se predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, poručivši da cijeli proces smatra političkom farsom usmjerenom protiv RS i srpskog naroda.

Trivić je u oštrom tonu kritikovala i samog Dodika, nazivajući ga odgovornim za urušavanje institucija, političku trgovinu i kontinuirano podređivanje Narodne skupštine vlastitim interesima.

Ključna figura

Trivić je podsjetila i na 1999. godinu kada je Milorad Dodik likovao zbog odluke visokog predstavnika o smjeni Nikole Poplašena.

- Danas imam reći, kao što sam i ranije govorila, da je sudski proces protiv Dodika bio politička farsa. Kao što je i Dodikov nedavni odlazak na Sud BiH bio farsa i pokušaj njegove nagodbe sa Sudom BiH. Kolike god bile štete koje je Dodik nanio srpskom narodu, jer nas je trećinu raselio, o čemu sam javno govorila neprestano više od 10 godina, ovakva presuda Suda BiH je štetna po srpski narod. Štetna je i po ustavno-pravni položaj Republike Srpske, kao što je štetno i Dodikovo višedecenijsko i konstantno rušenje i poništavanje institucija Republike Srpske, posebno Narodne skupštine koju je u potpunosti podređivao svojim interesima - rekla je.

"RS iznad političara"

- Isto tako treba reći da je jučer Sud BiH narodu oduzeo mogućnost da sam odlučuje o svojoj političkoj sudbini, ali treba napomenuti i da je tu mogućnost Dodik oduzimao narodu u nekoliko izbornih ciklusa, prekrajajući volju naroda. Kako god, pa makar se radilo o nelegitimno izabranom predsjedniku Republike i najvećem izdajniku srpskog naroda koji je političku karijeru zasnovao na trgovini nacionalnim interesima, iz čega je djelimično proizašao i ovaj sudski proces, nije dobro da neki Sud odlučuje o političkoj sudbini onog ko obavlja funkciju predsjednika RS. Ipak, politički život se nastavlja, a srpski narod i RS opstat će uprkos ovoj odluci. RS je iznad bilo kojeg političara, Milorad Dodik nije RS. Apelujem na mir i racionalne odluke svih aktera - zaključila je.