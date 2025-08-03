Crnadak poručio kako će se brzo iskristalisati dvije strane: "Imamo li pravo režimu pokloniti godinu?"

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa - PDP i šef Kluba zastupnika PDP-a u NSRS Igor Crnadak te je ponovno govorio o presudi Miloradu Dodiku i neslaganjima unutar stranaka o prijevremenim izborima.

Dao legitimitet

Između ostalog, Crnadak je rekao kako je Dodik sam dao legitimitet Sudu BiH.

"Koliko god proces protiv Milorada Dodika bio problematičan i politički motivisan, ne smijemo zaboraviti da je Dodik svojim aktivnim učešćem u ovom suđenju dao legitimitet i Sudu BiH i samom procesu, i ne smijemo zaboraviti da je naša obaveza da brinemo o budućnosti Republike Srpske, pri donošenju odluka koje su pred nama. Neki se zalažu da opozicija 'preskoči' vanredne izbore, da se polako priprema za redovne, jer navodno 'Dodika treba pobijediti na izborima'", naveo je Crnadak.

Objašnjenje je definirao kao neiskreno.

"Kao prvo, ovo je neiskreno objašnjenje, jer Dodik sa ovom presudom neće moći biti kandidat na redovnim izborima 2026.godine, zabranjeno mu je. Prema tome, taj argument je izmišljen i ne stoji. Drugo, za mene još važnije, je pitanje da li mi imamo pravo da ovom režimu 'poklonimo' još jednu godinu? Kako je moguće da se tako brzo zaborave svi njihovi namješteni tenderi, prointeri, kumove zgrade, kuće u Portorožu, vile na Dedinju, namjerno izgubljene arbitraže, uništena javna preduzeća, mladi ljudi koji su pobjegli odavde, poremećen sistem vrijednosti i druga teško popravljiva šteta nanesena društvu u Republici Srpskoj?", naveo je.

Neće mirovati

Ističe i to kako se vlast neće smiriti do izbora.

"Do redovnih izbora ovaj režim neće mirovati: razni prointeri će izvući još desetine miliona iz budžeta, neki od njihovih serdarova će naplatiti još 100 miliona, neki kum će prodati još jednu ili dvije zgrade, a vjerovatno će 'izmisliti' i još jedan Vijadukt. Naša dužnost i obaveza je da to pokušamo spriječiti. U narednim danima iskristalisat će se dvije strane, oni koji su alternativa, koji hoće promjene, zaokret, šok terapiju za Republiku Srpsku i to odmah, i na drugoj strani oni kojima je cilj da stvari ostanu onakve kakve jesu. Svako će imati izbor", zaključio je Igor Crnadak.