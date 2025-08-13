Borenović: Što su SNSD i njihov šef glasniji u patriotskim izjavama i riječima, to su ponizniji

Član Predsjedništva PDP-a i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović tvrdi da iza glasnih priča o referendumima i “velikim temama” vlast u RS-u skriva nove afere i izvlačenje budžetskog novca.

Sumnjive nabavke

Navodi da se entitet urušava zbog niza koruptivnih poslova i sumnjivih javnih nabavki, dok građani ostaju bez stotina miliona maraka.

Smatra da naredni izbori mogu donijeti politički preokret i uspostaviti vlast koja će raditi u interesu građana.

- Što su SNSD i njihov šef glasniji u 'patriotskim' izjavama i riječima, to su ponizniji i snishodljiviji u prihvatanju i provođenju odluka pravosuđa i institucija BiH - kaže Borenović.

Ističe da Milorad Dodik svojim učešćem i apelacijama priznaje sve institucije države BiH, od Tužilaštva BiH, preko Suda BiH i CIK BiH, pa do Ustavnog suda BiH.

Borenović je naveo da je sve već viđeno mnogo puta, a da je njihova politika lažnog patriotizma i obmana ta koja urušava Republiku Srpsku raznim kumovskim, softverskim i arbitražnim aferama, te da na mjesečnom nivou RS ostavlja bez nekoliko stotina miliona maraka narodnog novca.

Vrijeme političkog raspleta

- Bar znamo, iza svake takve njihove galame, velikih tema, referenduma i optužbi, ide neko novo sudsko priznanje i budžetska otimačina kroz afere raznih vijadukta, serdarova, kumovskih zgrada, softvera, lobiranja, sumnjivih tendera i bespotrebnih javnih nabavki. Međutim, idu vremena političkog raspleta, obnove Republike Srpske, normalizacije odnosa u Bosni i Hercegovini i uvjeren sam, nakon sljedećih općih izbora, nove, posvećene i efikasne vlasti koja će uspostaviti pravednije, zaposlenije i dostojanstvenije društvo u kojem živimo - poručio je Borenović.