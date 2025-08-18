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POTRES U VRHU

Politička scena u Republici Srpskoj ključа: Višković prekinuo šutnju o navodnoj smjeni

Dok mediji pišu da Milorad Dodik traži njegov odlazak, premijer RS sve spekulacije odbacuje, a iza kulisa se već spominju imena mogućih nasljednika

Višković prekinuo šutnju. Screenshot / RTRS

A. H. K.

18.8.2025

Glasine o smjeni premijera Radovana Viškovića ne prestaju, a špekulacije o tome da je Milorad Dodik zatražio njegovu ostavku izazvale su lavinu komentara. Višković se sada kratko oglasio, tvrdeći da je riječ samo o medijskim pričama. 

- Sve su to priče, pišu novine i mediji - kratko je rekao Višković za "Nezavisne novine".

Dok on poručuje da nema govora o povlačenju, javnost se već bavi time ko bi mogao preuzeti fotelju premijera. Na pitanje da li je tačno da će se danas sastati predstavnici vladajuće koalicije u RS, ili bar predstavnici SNSD-a, Višković nije odgovorio.

Podsjetimo, pojedini mediji su objavili da je Milorad Dodik zatražio od Viškovića da se povuče, a da je predsjednik Vlade RS to odbio.

One "najsvježije" informacije govore da bi Viškovićeva ostavka mogla da se dogodi već danas, a da su već spremne njegove potencijalne zamjene.

Ako dođe do smjene Viškovića, na njegovo mjesto mogli bi da dođu Siniša Karan, aktuelni ministar unutrašnjih poslova RS, Savo Minić, ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, ali i Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša, a u nekoj kombinaciji ne isključuje se ni Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

# RADOVAN VIŠKOVIĆ
# RS
# BIH
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