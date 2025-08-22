Opoziciona poslanica: Neozbiljnost vlasti dovela do toga da nam se i Sarajevo smije

Opoziciona poslanica PDP-a Mirna Savić Banjac oštro je kritikovala vladajuću većinu u Narodnoj skupštini RS, poručivši da su institucije entiteta ponižene, a narod sluđen i izluđen politikom bez odgovornosti. Dodala je da "Sarajevo ismijava neozbiljnost NSRS-a“, jer se odluke donose i već sutradan poništavaju, bez jasnih argumenata i povjerenja javnosti.

Savić-Banjac je kazala da ne može a da se ne zapita ko je bio vlast ovih deset godina, ko je bh. entitet doveo u ovu situaciju u kojoj "najviše će stradati narod".

- Da ne spominjem čija je vlada učestvovala u osnivanju Suda BiH. Ono što me također zabrinjava je da narod apsolutno ništa ne razumije i sluđen je. Živi u sve većem strahu i to nije put na kojem trebamo ostati. A vi nijednog trenutka ne prihvatate odgovornst nego sve vrijeme optužujete opoziciju ili visokog predstavnika. Nikad nema odgovornosti vlasti koja je dovela RS na ovaj put - ocijenila je opoziciona poslanica.

Ona je istakla kako i nakon svega se ne izvlači pouka, ali da to nije najveći problem.

- Ono što je najveći problem je da su se toliko puta ponizile institucije RS-a. Samo u mandatu u kojem sam narodna poslanica, koliko smo puta bili na sjednicama gdje smo jedno izglasali, a sutra smo radili drugačije. Kako ozbiljno shvatiti instituciju predsjednika. Smije nam se Sarajevo zato što znaju da ide neka teška retorika, pa bude neko glasanje u NSRS-u i sutradan ništa ne važi. I naravno da onda nema argumenata. Sto puta smo pokazali da nismo dovoljno ozbiljni - zaključila je Savić-Banjac.