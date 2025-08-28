Minić tvrdi: Izbori za predsjednika RS nisu legalni i ne treba učestvovati u tome

Savo Minić, kojeg je Milorad Dodik predložio za mandatara iako mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat poslije pravosnažne presude Suda BiH, izjavio je danas da je njegov i stav SNSD da niko ne treba učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika RS koje je danas raspisao CIK BiH.

- To nisu legalni izbori, oni su samo produkt svega što se dešavalo. Oni koji žele da izađau na te izbore, neka učestvuju, pa neka javnost u RS vidi da ima onih koji će sa 3.000 glasova biti neko ko će se zvati predsjednik RS i to u ovakvom momentu - ocijenio je Minić.

On kaže da mnogi nisu svjesni "onoga što se dešava" i da se radi "o izuzetno smišljenom projektu“.

- Vrijeme je da se jasno odredimo, a ja lično ne mogu da se otmem utisku zbog čega vlada RS, koja treba da bude izabrana u utorak, 2. septembra, neće biti sastavljena od svih parlamentranih stranaka - dodao je Minić.

Minić je ovo izjavio nakon trećeg dana konsultacija o sastavu nove vlade RS.

CIK BiH danas je raspisao prijevremene izbore za predsjednika RS koji će biti održani 23. novembra 2025.

Ova odluka je donesena nakon što je CIK BiH oduzeo mandat Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS poslije pravosnažane presude kojom mu se zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.