Vukanović tvrdi da je PDP-u nuđena koalicija s SNSD-om

Predsjednik stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović upozorio je javnost na, kako kaže, tajne dogovore između SNSD-a i PDP-a. On se pozvao na izjavu odbornika SNSD-a i Dodikovog savjetnika Marinka Umićevića, izrečenu na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka, koja, tvrdi, otkriva pregovore Milorada Dodika i gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Suptilna priča

Umićević je tada, kako kaže Vukanović, javno priznao da su vođeni razgovori između Dodika i Stanivukovića, te da je Stanivukoviću ponuđena koalicija SNSD–PDP. Prema njegovim riječima, takva saradnja bila bi rješenje i za Banju Luku i za Republiku Srpsku. Stanivuković, koji je sjedio pored Umićevića, nije komentarisao niti demantovao ovu izjavu.

Vukanović podsjeća da je Dodik samo nekoliko dana ranije u emisiji kod Dragana J. Vučićevića ponovio niz uvreda na račun opozicije, ali je bio suzdržan prema Stanivukoviću, nazivajući odnos sa njim “suptilnom pričom”.

Posebno je, navodi Vukanović, vidljiva bliskost između predsjednika Narodne skupštine RS i lidera Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića i Stanivukovića. On tvrdi da Stanivuković koristi poziciju gradonačelnika kako bi Stevandiću i njegovim ljudima činio ustupke, od zamjene zemljišta do izdavanja građevinskih dozvola.

- Bliskost Stevandića i Stanivukovića dobrim dijelom je posljedica uticaja Beograda i režima Aleksandra Vučića, koji preko svojih struktura nastoji kontrolisati političke procese u Republici Srpskoj -poručio je Vukanović.

Dogovor iza kulisa

Podsjetio je i na nedavnu Posebnu sjednicu Narodne skupštine RS kada je Stevandić izjavio da mu je teško i da je “tužan kada Dodik napadne Stanivukovića”, što, kako kaže, potvrđuje dogovore iza kulisa do Općih izbora 2026. godine.

Vukanović upozorava da bi u sadašnjim okolnostima kostur buduće vlasti u RS-u mogli činiti SNSD, PDP i Ujedinjena Srpska, što bi, kako naglašava, bilo “pogubno za društvo i velika izdaja naroda”.

- Lista za pravdu i red potrudit će se da u narednoj godini upali svjetla i razotkrije političke nagodbe koje se prave iza leđa naroda. Od jeseni ćemo organizovati tribine i razgovore sa građanima širom Srpske, kao što smo i ranije najavili - zaključio je Vukanović.