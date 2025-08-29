Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog interesa zbog referenduma

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske danas je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS i na Odluku Narodne skupštine RS o raspisivaju referenduma.

Ovo je za Fenu izjavio predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Alija Tabaković.

Zakonom je definisano da referendum u RS može provesti komisija NSRS, odnosno ad hoc komisija, a Odlukom je definisano da referendum bude 25. oktobra sa referendumskim pitanjem:

- Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?

Zakon i odluka usvojeni su na protekloj posebnoj sjednici NSRS prije sedam dana, poslije odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.