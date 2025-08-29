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NAKON ODLUKE NSRS

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog interesa zbog referenduma

Radi se o antiustavnom zakonu i odluci, poručio je Tabaković

Vijeće naroda RS. Radio Slobodna Evropa

FENA

29.8.2025

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske danas je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS i na Odluku Narodne skupštine RS o raspisivaju referenduma.

Ovo je za Fenu izjavio predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Alija Tabaković. 

Zakonom je definisano da referendum u RS može provesti komisija NSRS, odnosno ad hoc komisija, a Odlukom je definisano da referendum bude 25. oktobra sa referendumskim pitanjem: 

- Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?

Zakon i odluka usvojeni su na protekloj posebnoj sjednici NSRS prije sedam dana, poslije odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.

Tabaković: Radi se o antiustavnom zakonu. FENA

- Detaljno obrazloženje o razlozima pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa danas će Klub poslati Vijeću naroda RS zbog zakazivanja sjednice. Ali, ovdje se, prije svega radi o zdravom razumu - ne može se niko stavljati iznad presuda. Zamislite da sada raspišemo referendum i da pitamo građane da li neko treba da odgovara po presudi kojom je kriv za ubistvo, silovanje ili bilo šta drugo - kaže Tabaković.

Kada je u pitanju Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS, Tabaković kaže da nije definisano ni učešće konstitutivnog naroda u komisiji.

- Naš stav je da se radi o antiustavnom zakonu i odluci - dodaje Tabaković.

Po njegovim rječima, sada treba da bude održana sjednica Vijeća naroda RS zbog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

- Po svemu sudeći, ovo će da ide do Ustavnog suda RS - zaključio je Tabaković.

# ALIJA TABAKOVIĆ
# RS
# BIH
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