Bosić raskrinkao Dodika: Ovo što radi, neće se dobro završiti za građane RS

Mladen Bosić, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, žestoko je kritikovao Milorada Dodika, ocijenivši da su njegova politika i potezi doveli do duboke institucionalne krize u Republici Srpskoj. U izjavi za BN TV Bosić je poručio da su Dodikova retorika i odluke kontradiktorne, te da će se posljedice njegove politike najviše osjetiti na građanima.

Veliki pritisak

- Polako se gasimo, imamo previše neprijatelja, pod velikim smo pritiskom a ponašamo se kao da smo daleko veći i daleko moćniji nego što jesmo - kazao je Bosić.

Prema njegovim riječima, objavljivanje nametnute odluke visokog predstavnika u BiH u Službenom glasniku Republike Srpske samo političke analfabete mogu pomisliti da je to urađeno bez saglasnosti Milorada Dodika.

- Znači, Milorad Dodik je prihvatio Šmita (Schmidta) kao visokog predstavnika tim činom. Prije toga je prihvatio Sud BiH pojavljivanjem, a kasnije prihvatio i odluku tog suda o predsjedniku Republike Srpske tako što je platio onu kaznu da ne leži u zatvoru. S jedne strane jasno je, da je Dodik prihvatio to, s druge strane imamo retoriku i dizanje tenzija kao da se to nije dogodilo. Ta priča za građane i guranje građana ispred sebe nije prvi put da se dešava i sudeći po svemu mislim da bi SNSD mogao izaći na izbore i da će alibi za to biti priča o onome što se dogodilo na Kosovu kada su bojkotovani izbori, kao i najava iz Sarajeva da bi iz Federacije mogli izabrati predsjednika Republike Srpske - nastavio je Bosić.

Dodao je da se zapravo priprema teren da SNSD u posljednjem času prijavi svog kandidata.

- Čitava ova stvar u kojoj se nalazimo, ova duboka institucionalna kriza, prije svega oko nepostojanja predsjednika Republike Srpske, ima svoj historijski tok. To je jedan krug koji je praktično sada zatvoren i za čitavu tu stvar je odgovoran Milorad Dodik koji je višedecenijskom politikom praktično doveo do ove situacije da se na kraju, na neki način, kola slome na njemu - naglasio je Bosić.

Ključna uloga

Podsjetio je da je sve počelo još 2000. godine prihvatanjem odluke Karlosa Vestendorpa da se smijeni legalno izabrani predsjednik Nikola Poplašen, a Dodik je, tvrdi Bosić, tada odigrao ključnu ulogu kao egzekutor.

- Poslije toga nastavljeno je glasanjem SNSD-a za nametnute odluke o formiranju Suda i Tužilaštva BiH. Vrlo važan trenutak je da je 2007. godine sve završeno da se zatvori OHR i kancelarija visokog predstavnika, ali to nije učinjeno zato što je te godine Dodik promijenio, zarad izbora, retoriku i počeo priču o referendumu i samostalnosti Republike Srpske. Na kraju dolazimo do zatvaranja čitavog ovog kruga ovom odlukom Šmita, nametanjem i odlukom Suda i CIK-a BiH koje je, sad je jasno, Dodik sve prihvatio - zaključio je Bosić.