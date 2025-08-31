Dodik i nacionalističko orgijanje na Kočićevom zboru: Jelenko i Roki pobrali lovorike

Pobjednici ovogodišnje borbe bikova su “Jelenko” iz Lukavca u srednjoj i “Roki” od Stevana Kričkovića u teškoj kategoriji.
Kao i brojnih prethodnih godina, u Stričićima i na platou Manjače okupio se veliki broj posjetilaca, a ni pojedini domaći političari nisu propustili priliku da se pojave pod šatorima i približe se “običnom narodu”.
Najveću pažnju, kao i ranijih godina, privukao je lider SNSD Milorad Dodik, a osim njega na Kočićevom zboru, odnosno pod šatorima s “ićem, pićem i muzikom”, snimljeni su i direktor UKC Vlado Đajić, Dodikov nezakoniti mandatar za sastav nove Vlade RS Savo Minić, lider SPS Goran Selak…
U muzičkom programu bili su angažovani nacionalistički pjevač Baja Mali Knindža, Goci, Jovana Violina, Božo Marijanović, Slaviša Gavrilović Gavro…