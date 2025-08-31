Dodik i nacionalističko orgijanje na Kočićevom zboru: Jelenko i Roki pobrali lovorike

Pobjednici ovogodišnje borbe bikova su “Jelenko” iz Lukavca u srednjoj i “Roki” od Stevana Kričkovića u teškoj kategoriji.

Kao i brojnih prethodnih godina, u Stričićima i na platou Manjače okupio se veliki broj posjetilaca, a ni pojedini domaći političari nisu propustili priliku da se pojave pod šatorima i približe se “običnom narodu”.