Crnadak: Neizlazak na izbore je izdaja Republike Srpske

Nakon istupa Milorada Dodika, bivšeg predsjednika bh. entiteta Republika Srpska, oglasio se Igor Crnadak, šef Kluba zastupnika PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a.

- Nakon posljednjih odluka Narodne skupštine Republike Srpske i jutrošnjeg nastupa bivšeg predsjednika Dodika u programu RTRS, svako kolebanje i kalkulisanje u redovima opozicije bt iće zapravo izdaja Republike Srpske i naroda koji ovdje živi.

Republika Srpska je, kao nikada ranije, ugrožena od strane Dodika i njegovog režima, koji su spremni za sukobe sa čitavim svijetom i za potpunu izolaciju vlastitog naroda, samo da bi opstali na vlasti.

Dosta je više praznog patriotizma i glupih fraza kako je Njemačka u krizi, a Evropska Unija propada, dok opozicija ne razumije da je došlo vrijeme za nezavisnost Republike Srpske.

To što Dodik govori ovih dana je put u propast i odgovor na ovo je da budemo glas razuma, da budemo alternativa i da preuzmemo odgovornost.

Moramo da se probudimo, izađemo iz defanzive i povedemo narod u društvo u kojem će svako imati šansu i u kojem nećemo predsjednika lijepiti na svaki udžbenik za osnovnu školu.

Našem narodu treba sloboda i izlazak iz mraka, grča, stalne neizvjesnosti i straha u kojem nas drže godinama.

Izbori 23. novembra su šansa za Republiku Srpsku, ogriješićemo se ako ne budemo uz narod, ako se budemo ponašali kao do sada, poručio je Crnadak.