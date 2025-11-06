ODRŽAN SASTANAK

Predstavljeno idejno rješenje uređenja arheološkog lokaliteta Isa-begove zavije

Ovo idejno rješenje je samo početak procedura i ideje uređenja ovog lokaliteta

A. O.

6.11.2025

U Općini Stari Grad Sarajevo danas je održan sastanak na kojem je reisu-l-ulemi Huseinu ef. Kavazoviću predstavljeno idejno rješenje prezentacije arheloškog lokaliteta nekadašnje tekije Isa-begove zavije koja je bila smještena na istočnom ulazu u grad Sarajevo na Bentbaši.

Općina Stari Grad, u saradnji s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, planira očuvati i prezentirati ostatke zida koji je pripadao kompleksu Isa-begove zavije te uspostaviti muzej posvećen Isa-begu Ishakoviću — osnivaču Sarajeva i utemeljitelju njegove bogate vakufske tradicije.

Isa-begova zavija, podignuta prije 1462. godine, bila je jedno od najstarijih duhovnih i humanitarnih središta Sarajeva, koje je kroz stoljeća pružalo utočište putnicima, siromašnima i učenjacima, te imalo važnu ulogu u razvoju grada i njegove kulturne baštine.

Ovo idejno rješenje je samo početak procedura i ideje uređenja ovog lokaliteta, a sada predstoji uključivanje svih relevatnih subjekata kako bi došli do najboljeg mogućeg rješenja.

Sastanku su pristvovali načelnik Irfan Čengić, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Seid Škaljić, sekretarica Općinskog organa uprave Adela Plakalo, direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguč, direktor Vakufske direkcije Sarajevo Senaid Zaimović, te šef Kancelarije Reisu-l-uleme Rifat Fetić.

# REISU-L-ULEMA HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# BENTBAŠA
# SARAJEVO
# OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
