Sarajevski aerodrom obara apsolutne rekorde po broju putnika, ali ni to nije sve...

Međunarodni aerodrom Sarajevo je od početka godine ostvario 17.170 operacija i 2.710,2 tone carga

Avaz

D. H.

9.11.2025

Međunarodni aerodrom Sarajevo je u oktobru mjesecu ostvario 181.426 putnika, što je ogromnih 22,3% više nego u istom mjesecu lani kada je imao 148.402 putnika.

Sarajevski aerodrom je imao 1615 operacija (1379 u oktobru 2024) i 274,6 tona carga (462,0 tona u oktobru 2024).

Od početka godine Sarajevo je ostvarilo 1.955.537 putnika, te je već sada ostvario rekordnu godinu, a kraj godine će dočekati sa više od 2 miliona putnika, vjerovatno više i od 2,2 miliona, po prvi puta u svojoj povijesti.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je od početka godine ostvario 17.170 operacija i 2.710,2 tone carga.

