Obilježena godišnjica zločina na Kazanima: Zvjerski su ubijane zbog drugačijeg imena

Delegacije su položile danas, 9. novembra cvijeće na spomen-obilježje Kazani iznad Sarajeva i odale počast nevinim žrtvama.

Odali počast

Delegaciju Grada Sarajeva, koja je odala počast i položila cvijeće, predvodio je gradonačelnik Samir Avdić.

Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Julian Reilly, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, zastupnik u Skupštini KS Jasmin Šaljić i brojni drugi položili su cvijeće i odali počast žrtvama Kazana.

Spomen-obilježje Kazani, posvećeno ubijenim građanima Sarajeva tokom 1992. i 1993. godine na lokalitetu Kazani, otkriveno je u novembru 2021. godine.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva ranije je prihvatilo prijedlog tadašnje gradonačelnice Karić da ubuduće 9. novembar bude i zvanično Dan obilježavanja sjećanja na žrtve na Kazanima, kada je i počela ekshumacija njihovih posmrtnih ostataka.

Više ekshumacija

Iz jame na Kazanima nakon rata su, u više ekshumacija, izvađeni posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 15 identifikovano.

Podaci Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO BiH) govore da se radi o pet žrtava ženskog spola i deset muškog, starosti od 27 do 66 godina. Dvije žrtve su ukrajinske nacionalnosti, dvije hrvatske, jedna žrtva bošnjačke nacionalnosti i deset žrtava srpske nacionalnosti.

Za ubistva počinjena na Kazanima te neprijavljivanje krivičnog djela i počinilaca tokom i neposredno nakon rata osuđeno je 14 pripadnika Desete brdske brigade Armije BiH. Komandant ove jedinice Mušan Topalović Caco ubijen je u Sarajevu 26. oktobra 1993. godine tokom akcije hapšenja.





"SPOMEN OBILJEŽJE KAZANI"

(1992-1993)

Zauvijek ćemo se, s tugom i poštovanjem, sjećati naših ubijenih sugrađana:

Bošković (Simo) Marko, 1929 – 1992,

Bošković (Spasoje) Nevenka, 1933 – 1992,

Ćeranić (Mihajlo) Dragomir, 1943 – 1992,

Drašković (Branko) Mileva, 1936 – 1993,

Frankić-Brkljač (Vinko) Ranko, 1952 – 1993,

Jovanović (Vojo) Duško, 1954 – 1993,

Komljenac (llija) Marina, 1926 – 1993,

Komljenac (Adam) Radoslav, 1921 – 1993,

Lavriv (Mihaila) Ana, 1942 – 1993,

Lavriv (Stefan) Vasilj, 1933 – 1993,

Lemez (Neđo) Novka, 1950 – 1992,

Nikolić (Nikola) Ergin, 1966 – 1993,

Radosavljević (Boro) Branislav, 1952 – 1993,

Šalipur (Momčilo) Predrag, 1965 – 1993,

Šteta (Lutvo) Ago, 1942 – 1993,

Vučurović (Dobrivoje) Zoran, 1952 – 1992,

Žuža (Jefto) Stojan, 1933 - 1992, Sarajevo 2021.