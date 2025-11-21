Elvedin Tatarević za "Avaz": Primarna zdravstvena zaštita mora biti dostupna svima - to je cilj novih reformi

Dom zdravlja Kantona Sarajevo ulazi u period najvećih investicija i organizacijskih promjena u posljednjih nekoliko decenija. Novi RTG aparat u Hadžićima, potpuna obnova stomatološke službe, novi pravilnik o sistematizaciji i planirano zapošljavanje nedostajućeg kadra samo su dio reformi koje je, kako kaže direktor dr. Elvedin Tatarević, pokrenulo Ministarstvo zdravstva KS. U razgovoru za „Dnevni avaz“, Tatarević objašnjava šta pacijenti mogu očekivati već narednih mjeseci.

Nakon 30 godina Dom zdravlja Hadžići dobio je novi RTG aparat. Šta ova investicija znači za pacijente?

- Kupovina RTG aparata nove generacije realizirana je zahvaljujući Ministarstvu zdravstva KS i ministru Enisu Hasanoviću. Time smo pokazali da svi građani Kantona Sarajevo moraju imati jednake uslove liječenja. Snimci su vrhunskog kvaliteta, protok pacijenata je brži, a radiološki tim već radi punim kapacitetom. Ovo je samo dio šire modernizacije opreme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Stomatologija zapostavljena

U toku je potpuna obnova stomatološke službe. Kada građani mogu očekivati rezultate?

- Stomatologija je bila zapostavljena, posebno tokom pandemije. Sada kupujemo opremu, adaptiramo ordinacije i širimo usluge – od pedodoncije, ortodoncije, do mobilne i fiksne protetike. U toku je renoviranje prostora u DZ Centar – Vrazova, po evropskim standardima. Građani će vrlo brzo vidjeti značajne pomake.

Nova sistematizacija

Usvojen je novi pravilnik i sistematizacija radnih mjesta. Koje ključne promjene donosi?

- Pravilnik je na snazi od 23. oktobra. Otvaramo dva centra za rani rast i razvoj, u Novom Gradu i Vogošći, koji će raditi od 7.30 do 20.30. Planiramo i dodatne centre. Call centar više neće biti centraliziran – svaki dom zdravlja imat će svoj. To znači bržu komunikaciju, jer osoblje najbolje poznaje svoje pacijente.

Velike promjene odnose se na palijativnu i patronažnu službu. Umjesto centralizacije, bit će organizirane u svakom domu zdravlja, uz timove koje čine doktor, medicinske sestre i socijalni radnik. Odvojili smo ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku od pneumoftiziologije zbog velike potražnje. Angažovat ćemo još 16 doktora na pedijatriji, posebno zbog imunizacije, gdje imamo zaostatke koje moramo ispraviti.

Koliko će nova sistematizacija omogućiti zapošljavanje i gdje su najveći nedostaci?

- Najviše nam nedostaju pedijatri, pulmolozi, dijabetolozi i radiolozi. Godinama se specijalizacije nisu raspisivale na vrijeme – sada to ispravljamo. Ministarstvo zdravstva predložilo je i smanjenje normativa porodične medicine sa 1.800 na 1.500 pacijenata po timu, što će znatno povećati efikasnost.





Nova sanitetska vozila

Koji su naredni prioriteti?

- Planiramo obnovu radiološke, hematološke i biohemijske opreme, kao i laboratorija. Hitno nam trebaju nova sanitetska vozila - neka su stara i po 20 godina, a sedmično imamo više od 150 transporta pacijenata. U planu je i krečenje svih ordinacija. Želimo da pacijent u svakom segmentu osjeti napredak i kvalitetniju uslugu.