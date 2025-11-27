Eksplozija dugovanja uz pad zaposlenosti: Šta se zaista desilo s KS od 2019. do 2025.?

U javnosti se često ponavlja narativ da je Kanton Sarajevo „nikada razvijeniji” i da je aktuelna vlast donijela historijski iskorak. Međutim, jedini relevantan kriterij za procjenu napretka jeste porediti ulaznu tačku – 2019. godinu – s današnjim, najnovijim podacima iz 2025. godine. Upravo ti podaci pokazuju da je Kanton Sarajevo danas u mnogim segmentima ispod vrijednosti koje je imao prije šest godina.

Povratak u 2019.

Podaci statističkih zavoda daju najjasniji indikator:

l Federacija BiH

- 2019: 531.483 zaposlenih,

- 2025 (avgust): 540.049 zaposlenih

rast u odnosu na 2019.

l Kanton Sarajevo

- 2019: 152.394 zaposlenih,

- 2025 (avgust): 149.541 zaposlenih.

KS ima manje zaposlenih nego 2019. – otprilike 3.000 manje, a u odnosu na 2024. pad iznosi više od 13.000.

Dakle, dok Federacija postiže umjeren rast, Kanton Sarajevo bilježi regres i vraća se unazad.

Rast duga

Jedan od najmjerljivijih pokazatelja između 2019. i 2025. jeste javni dug Kantona Sarajevo:

- 2019: 191 miliona KM,

- 2025 (projekcija): 900 miliona KM.

To je povećanje od gotovo pet puta, što Sarajevo dovodi na prag zakonskog maksimuma zaduženosti.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da se efekti tog rekordnog zaduživanja ne vide jasno u ekonomskom rastu, zaposlenosti niti u širem životnom standardu građana.

Zavisnost od uvoza

Pokrivenost uvoza izvozom, jedan od rijetkih pokazatelja koji se može uporediti dugoročno:

- 2019: 28 posto,

- 2025: 26 posto (projekcija i trendovi).

KS time postaje još zavisniji od uvoza, što jasno pokazuje izostanak industrijske i izvozne politike.

Starenje stanovništva

Udio starog stanovništva, kao ključan dugoročni indikator održivosti tržišta rada:

- 2019: 0,79,

- 2025: 0,90.

Ovaj trend znači:

- manju radnu snagu,

- veće pritiske na zdravstvo,

- veće buduće socijalne izdatke.

Starenje se nastavlja i produbljuje.