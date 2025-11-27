Ponovo poništen tender: Da li će biti dočeka Nove godine u Sarajevu?

Iako je do dočeka Nove godine ostalo nešto više od mjesec dana, Grad Sarajevo ponovo je poništio javni poziv za organizaciju dočeka Nove godine, objavljeno je na portalu javnih nabavki.

Ovo je već treći put da se ovaj javni poziv, težak 700.000 KM, poništava.

Ranije je saopćeno da bi Sarajlije u Novu godinu trebala uvesti Jelena Rozga.