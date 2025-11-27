Ponovo poništen tender: Da li će biti dočeka Nove godine u Sarajevu?

Iako je do dočeka Nove godine ostalo nešto više od mjesec dana, Grad Sarajevo ponovo je poništio javni poziv za organizaciju dočeka Nove godine, objavljeno je na portalu javnih nabavki.
Ovo je već treći put da se ovaj javni poziv, težak 700.000 KM, poništava.
Ranije je saopćeno da bi Sarajlije u Novu godinu trebala uvesti Jelena Rozga.
Zadnji put je javni poziv poništen u oktobru, kada su iz Grada Sarajeva objasnili da dostavljeni zahtjev nije ispunio postavljene kvalifikacione uvjete.
Ostaje veliko pitanje da li će Sarajevo na kraju imati javni doček 31. decembra.
Zasad su sigurni koncerti 1., 2. i 3. janaura, kada će nastupiti Letu štuke, Petar Grašo i Van Gogh.
Iza organizacije tih koncerta stoji Turistička zajednica KS.