Grad Sarajevo: Ako ne bude organizovanog dočeka Nove godine, sredstva će biti usmjerena gdje su najpotrebnija

Nakon što je proslava dočeka Nove godine u Sarajevu dovedena u pitanje, u ponedjeljak, 1. decembra, oglasio se Grad Sarajevo odbacivši sve kritike na njihov račun zbog činjenice da ni manje od mjesec koliko je ostalo do ispraćaja 2025. i dočeka 2026. godine, bosanskohercegovačka prijestolnica nema organiziran javni doček.

Zakonit i transparentan rad

"Grad Sarajevo i ove godine odgovorno provodi sve aktivnosti vezane za organizaciju Javnog dočeka Nove 2026. godine, uz potpuno poštivanje Zakona o javnim nabavkama BiH i svih drugih propisa. Zakonit i transparentan rad gradske administracije nikada nije bio, niti će biti, upitan", poručeno je iz Grada Sarajevo.

Odbacuju sve pokušaje diskretacije

Naglasili su da, uprkos informacijama koje se posljednjih dana pojavljuju u javnosti, odbacuju "sve pokušaje diskreditacije našeg rada".

"Jedini razlog zbog kojeg postupak javne nabavke nije ranije okončan je činjenica da nisu ispoštovani uslovi raspisanog poziva, što je neprikosnoveno zakonsko pitanje, a ne pitanje volje ili sposobnosti Gradske uprave. Ovaj postupak treba posmatrati kao i svaki drugi postupak u javnoj upravi, koji može završiti donošenjem pozitivne odluke ili poništenjem postupka kada za to postoje zakonski razlozi - što je u ovom slučaju i utvrđeno.

Prethodni postupci su poništeni upravo zato što zakon to jasno propisuje, a poštivanje zakona je naš imperativ i naša obaveza od koje ne odstupamo.

"Jedini razlog zbog kojeg postupak javne nabavke nije ranije okončan je činjenica da nisu ispoštovani uslovi raspisanog poziva, što je neprikosnoveno zakonsko pitanje, a ne pitanje volje ili sposobnosti Gradske uprave. Ovaj postupak treba posmatrati kao i svaki drugi postupak u javnoj upravi, koji može završiti donošenjem pozitivne odluke ili poništenjem postupka kada za to postoje zakonski razlozi - što je u ovom slučaju i utvrđeno.

Prethodni postupci su poništeni upravo zato što zakon to jasno propisuje, a poštivanje zakona je naš imperativ i naša obaveza od koje ne odstupamo.